Егор Шарангович отметился уникальной шайбой, заброшенной в чемпионате НХЛ
- 17.01.2025, 9:38
Она была единственной у «Калгари», проигравшего в гостях «Сент-Луису».
Белорусский хоккеист Егор Шарангович вновь отметился заброшенной шайбой в чемпионате НХЛ. Она была единственной у «Калгари», проигравшего в гостях «Сент-Луису» (1:4).
Шарангович выступает за «Калгари» с 2023 года. У него была антирекордная 15-матчевая безголевая серия, которую он недавно прервал.
В 37 играх на счету Егора Шаранговича 14 (8+6) результативных баллов.