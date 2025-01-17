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Егор Шарангович отметился уникальной шайбой, заброшенной в чемпионате НХЛ

  • 17.01.2025, 9:38
Егор Шарангович отметился уникальной шайбой, заброшенной в чемпионате НХЛ
Егор Шарангович / x.com/NHLFlames

Она была единственной у «Калгари», проигравшего в гостях «Сент-Луису».

Белорусский хоккеист Егор Шарангович вновь отметился заброшенной шайбой в чемпионате НХЛ. Она была единственной у «Калгари», проигравшего в гостях «Сент-Луису» (1:4).

Шарангович выступает за «Калгари» с 2023 года. У него была антирекордная 15-матчевая безголевая серия, которую он недавно прервал.

В 37 играх на счету Егора Шаранговича 14 (8+6) результативных баллов.

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