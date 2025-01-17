Как Лукашенко вакцину на уши вешал 2 Василь Верас, «Салідарнасць»

17.01.2025, 9:50

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А на выходе – ничего.

Диктатор обещал, что белорусскую вакцину от ковида сделают быстро и дешево. Прошло более четырех лет, но производство так и не началось.

Начиналось все, как обычно. В декабре 2020-го Лукашенко проанонсировал:

«Я очень рад, что наши ученые замахнулись на производство собственной вакцины. Убежден, что мы от этой заразы никуда не денемся. Она останется с нами, как грипп. Значит, нам нужна будет вакцина.

Надо свою разработать, специалисты есть. Надо браться за это и не бояться. Там деньги, я посмотрел, небольшие: где-то порядка пяти миллионов рублей. И мы окупим это, только надо быстро двигаться в этом направлении».

Система, получившая очередное указание от архитектора, заработала в привычном формате: стала осваивать и поглощать выделенные на разработку средства. И уже в феврале 2021-го правитель Беларуси хвалился, да не кому-нибудь, а российскому коллеге Владимиру Путину:

«К осени мы получим и свою вакцину, специалисты у нас есть».

1 апреля Лукашенко подписывает официальное распоряжение о создании отечественной вакцины от COVID-19 и выделении на эти цели примерно 10 миллионов рублей. Но в документе уже, по сути, сказано, что раньше 2023 года ждать препарат не нужно.

Между тем на массовую аудиторию Лукашенко продолжает рассказывать, что вакцина будет вот-вот. Хотя постепенно начинает стелить соломку:

«Мы не будем торопиться. Мы в будущем году создадим свою вакцину, уже апробированную. Эта зараза же мутирует, и неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Мы хотим свою вакцину подвести как раз к той болезни, тому штамму вируса, который будет».

Это было сказано в июне 2021-го. А в октябре того же года Лукашенко еще больше сдвигает сроки:

«Мы мудро поступили, когда договорились, что мы свою вакцину, которую мы уже в пробирке имеем, выпустим в оборот в 2023 году… Приспособим ее к тому вирусу, который будет циркулировать в 2023 году».

Предполагалось, что в этом месте все должны были восхититься тонкостью замысла дальновидного стратега. Разные «пфайзеры» поспешили выбросить свою разработку на рынок в кратчайшие сроки. Но что они будут делать через пару лет??? А тут мы выйдем со своей вакциной и утрем нос всем!!!

В 2022-м к этой теме Лукашенко возвращается уже гораздо реже. На исходе лета он сообщает восхищенной публике: «В ближайшее время свою вакцину начинаем разливать». («Бурные продолжительные аплодисменты, переходящие в овацию» – на самом деле, нет).

В 2023-м «пчелы начинают что-то подозревать». На совещании по актуальным вопросам развития Витебского региона Лукашенко поинтересовался качеством полученного отечественного препарата, и в какие сроки можно будет закрыть потребности страны в вакцине: «Пока вакцинируем по сути чужим продуктом».

Чтобы отчитаться, что все тип-топ, чиновники буквально в последний момент, 27 декабря регистрируют вакцину и радостно рапортуют об этом. Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Александр Тарасенко заявляет:

«В соответствии с поручением президента Беларуси министерством здравоохранения совместно с заинтересованными реализован проект по созданию отечественной вакцины «БелКовидВак» против новой коронавирусной инфекции. Уже в преддверии следующего эпидсезона мы будем использовать эту отечественную вакцину… Мы говорим о двух миллионах доз и более перед сезоном».

В январе 2024-го «СБ – Беларусь сегодня» сообщает: «Промышленное производство собственной вакцины налажено в северном регионе страны на производственной площадке ОАО «БелВитунифарм». Генеральный директор предприятия Сергей Большаков уточняет: «Мощности и возможности нашего предприятия позволяют в полной мере обеспечить потребности Беларуси в данном препарате. Мы готовы выпускать до 4 миллионов доз вакцины от коронавируса в год».

А на выходе – ничего. Причем в буквальном смысле слова.

Зайдя на сайт «БелВитунифарма», можно узнать две интересные вещи. Во-первых, это предприятие вообще-то занимается производством препаратов не для людей, а для братьев наших меньших…

… а, в-вторых, какая-либо информация о «БелКовидВаке» там отсутствует.

Итого: производство вакцины так и не началось (хотя Лукашенко обещал, что это случится еще в 2021-м!), клинические исследования препарата показали, по мнению Белых Халатов, сомнительную его эффективность, о сумме затрат на этот проект можно только догадываться.

А Лукашенко в своем репертуаре. На этой неделе правитель заявил: «Сейчас у нас ковид, грипп, всякая зараза. Мы где вакцины берем? В России. А почему свои не производим? Надо деньги – давайте туда проинвестируем и спросим».

Вот только спрашивать Лукашенко нужно в первую очередь с себя – как с организатора процесса.

Василь Верас, «Салідарнасць»

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