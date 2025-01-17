Reuters: Путина загоняют в угол 17.01.2025, 9:53

1,090

Кандидат на пост министра финансов США хочет ужесточить нефтяные санкции против России.

Выдвинутый избранным американским президентом Дональдом Трампом на пост министра финансов США Скотт Бессент высказался за ужесточение санкций против России с целью принуждения Владимира Путина к переговорам по Украине.

По его словам, он готов к данному шагу, если глава Белого дома сочтет такие меры необходимыми для завершения войны. «Я буду на 100% согласен с тем, чтобы ужесточить санкции — особенно в отношении российских нефтяных компаний — до такого уровня, который заставит Российскую Федерацию сесть за стол переговоров», — заявил Бессент, выступая в финансовом комитете Сената, передает Reuters.

Он назвал санкции, введенные администрацией Джо Байдена, «недостаточно полными». По его мнению, в Белом доме были слишком обеспокоены возможным скачком цен на энергоресурсы во время предвыборной кампании и приняли такие ограничения только под занавес своего правления, чтобы создать проблемы для следующей администрации. Бессент добавил, что война в Украине — одна из величайших трагедий в его жизни, и он хочет как можно скорее положить ей конец, сыграв в этом любую роль как глава Казначейства, если его утвердят.

Скотту Бессенту 62 года. Он является основателем хедж-фонда Key Square Group, а также работал в инвестиционном банке Brown Brothers Harriman и в фирме Soros Fund Management. Трамп выдвинул его на пост главы Минфина в конце ноября, отметив, что Бессент «пользуется уважением как один из ведущих в мире международных инвесторов».

Ранее сообщалось, что 10 января 2025 года США ввели санкции против крупнейших нефтяных российских компаний. Этим решением США запрещают своим компаниям предоставлять нефтесервисные услуги в России. Решение вступит в силу 27 февраля.

Также США ввели санкции против руководства российского Росатома.

США ожидают, что Россия будет терять миллиарды долларов в месяц из-за новых санкций.

По информации Reuters новые американские санкции «серьезно нарушат» экспорт российской нефти для основных ее покупателей — Индии и Китая. Кроме того, своевременность санкций (всего за несколько дней до инаугурации Дональда Трампа) делает вероятным то, что будущий президент США сохранит эти ограничения и использует их как инструмент для переговоров для мирного договора в российско-украинской войне.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com