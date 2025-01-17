Названы самые полезные продукты для сердца и сосудов 17.01.2025, 10:10

Их нужно есть каждый день.

На сегодняшний день возраст сердечных болезней значительно помолодел Если вы не хотите пополнить ряды больных, стоит позаботиться о своем ежедневном питании, пишет ТСН.

Чтобы дольше быть здоровыми и чувствовать себя энергичными, нужно обязательно употреблять продукты, которые крайне полезны для сердца и сосудов. Также рекомендуется избегать переедания, употребления жирной и острой пищи, газированных напитков и алкоголя, тогда сердечно-сосудистая система будет в норме.

Какие полезные продукты для здоровья сердца и сосудов: советы врачей

Орехи. Миндаль, арахис, грецкие орехи и фисташки богаты витамином Е, который снижает уровень плохого холестерина в крови и делает стенки сосудов эластичными.

Овсянка не только способна зарядить энергией, она помогает быстро и безопасно похудеть, предотвращает развитие диабета и укрепляет здоровье сердца. Эта каша содержит растворимую клетчатку, которая впитывает плохой холестерин и выводит его из организма. Но такую пользу имеет только овсяная крупа, которую нужно варить.

Авокадо содержит полиненасыщенные жирные кислоты, которые снижают риск возникновения тромбов. Также фрукт богат антиоксидантами, которые улучшают настроение, замедляют старение и предотвращают онкологию. А еще в авокадо есть калий, помогающий поставлять кислород в мозг, чем активирует его деятельность.

Рыба содержит множество минеральных веществ и полиненасыщенных жиров, нивелирующих риск появления атеросклероза. Жирная морская рыба – прекрасный заменитель любых видов мяса.

Шоколад. Горький шоколад невероятно полезен для сердца и сосудов, как отмечают ученые. Однако следует выбирать тот продукт, который содержит не менее 70% какао. А еще более полезным будет черный шоколад без сахара.

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