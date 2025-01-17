Великобритания может разместить военные базы в Украине 17.01.2025, 10:21

В рамках договора о 100-летнем партнерстве.

Великобритания изучит вопрос размещения военных баз и оборонной инфраструктуры в Украине. Это следует из декларации о 100-летнем партнерства между двумя странами, текст которого опубликовало британское правительство, пишет The Moscow Times.

«Участники [соглашения] рассмотрят варианты развертывания и поддержания оборонной инфраструктуры в Украине, включая военные базы, склады материально-технического обеспечения, резервные хранилища военной техники и складские запасы военного запаса. Эти объекты могут быть использованы для укрепления собственного оборонного потенциала в случае возникновения серьезной военной угрозы», — говорится в документе.

Также соглашение содержит пункт о том, что Лондон будет предоставлять Киеву ежегодную военную помощь в размере не менее 3 млрд до 2030–2031 года и «столько, сколько потребуется для поддержки Украины». Кроме того, в документе говорится об углублении сотрудничества в области «ударных средств дальнего радиуса действия, интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны и запасов сложных вооружений». Украина и Великобритания заключили соглашение о партнерстве 16 января во время визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в документе есть закрытая часть. «В соглашении предусмотрено взаимодействие и экономическое, и технологическое, и образовательное — развитие наших школ и университетов вместе с британскими. Есть также и закрытая, тайная часть сделки. Все то, что действительно нам добавляет устойчивости, возможностей развиваться», — отметил Зеленский.

В ходе поездки в Киев Стармер также объявил, что Великобритания передаст Украине новую артиллерию и мобильную систему ПВО Grateful. По его словам, в 2025 году Лондон окажет Киеву «больше поддержки, чем когда-либо прежде». Источники Bloomberg до этого говорили, что Стармер собирался обсудить с Зеленским размещение международных миротворческих сил в Украине после завершения войны. При этом, как писала The Telegraph, британский премьер еще не дал согласия на отправку военных в Украину, поскольку это может привести к эскалации конфликта.

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