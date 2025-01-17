Белорусский фильм попал в конкурс Берлинале 17.01.2025, 10:34

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Лента снималась в Варшаве.

В конкурс одного из важнейших кинофестивалей мира вошла лента «Лебединая песня Федора Озерова» белорусского режиссера Юрия Семашко. Deutsche Welle рассказывает о фильме и тех, кто над ним работал.

Фестиваль Берлинале в 2023 году. Фото: berlinale.de

Драмеди «Лебединая песня Федора Озерова», ставшая первым полнометражным фильмом беларусского режиссера Юрия Семашко, включена в конкурс Forum Берлинского международного кинофестиваля. Главный герой фильма — музыкант Федор Озеров — пытается найти любимый свитер, чтобы с его «магической» силой успеть написать новые песни до начала третьей мировой войны. Фильм создан практически без бюджета.

Последняя песня перед третьей мировой

Лента снималась в Варшаве, а согласно продюсерской компании считается литовской, поэтому ее авторы шутят о «литовском фильме, снятом белорусами в Польше». Примерно на 60% картина белорусскоязычная, в остальном звучит на русском.

«Лебединая песня Федора Озерова» рассказывает о 25-летнем музыканте, который накануне Нового года пытается собрать свою группу и записать с ней новый материал. Однако это дается ему непросто, потому что все вокруг обеспокоены слухами, что 1 января начнется третья мировая война. Решимость Федора, однако, разрушают не вероятность войны, а исчезновение его любимого свитера с ромашками, который, как он считает, дает ему «магические» способности писать песни. Поэтому главный герой отправляется на его поиски.

Федора Озерова в фильме играет музыкант Вячеслав Кмит: «Это мой первый опыт в кино, и мне очень понравилось: в течение двух месяцев тебя почти каждый день снимают, все вокруг тебя бегают. Я почувствовал себя голливудской звездой и не хотел заниматься ничем, кроме съемок. Так что я спустя рукава работал на основной работе и быстрее возвращался на съемочную площадку».

Вячеслав Кмит и Михаил Зуй. Фото: Юрий Семашко

Эпизодические роли исполнили актеры и музыканты Павел Городницкий и Михаил Зуй, а также актеры «Тутэйшага тэатра», который базируется в Варшаве. Свитер с ромашками для фильма создала художница по костюмам и дизайнер Анастасия Рябова.

По словам авторов, хотя по определенным признакам в фильме видно, что он снимался в Варшаве, его герои — белорусы, и некоторые сюжетные повороты намекают на то, что действие происходит в Беларуси.

Настоящая магия свитера с ромашками

Юрий Семашко начал снимать «Лебединую песню Федора Озерова» с бюджетом в 4 тысячи евро, и, хотя на этапе постпродакшна сумма выросла в несколько раз, фильм можно назвать микробюджетным.

«Мы снимали одну квартиру в четырех варшавских квартирах, — рассказывает оператор Сергей Ковалев, известный по фильмам «Маршрут перестроен» и «Голоса. Где мой край», — Комнату главного героя снимали дома у актера, а кухню — уже в квартире другого человека. Это было очень интенсивно — мы могли снимать всю ночь, а в 6 утра у меня начиналась смена на работе. Первый месяц было здорово, много людей загорелись, все-таки белорусский режиссер снимает полнометражный фильм, но, конечно, уставали. К концу на некоторых сценах мы с Юрой переглядывались: «Ну, ладно, не будем уже стараться прыгнуть выше головы».

Тот самый «волшебный свитер» с ромашками. Фото: Юрий Семашко

Вячеслав Кмит признается, что низкий бюджет, наоборот, побуждал его действовать: «Эта партизанская атмосфера делает с людьми совершенно волшебные вещи. Большую часть съемочных дней мы были втроем с режиссером и оператором, получается, 20 с чем-то дней мы плечом к плечу совершали творческие подвиги». Более того, как признается музыкант, «магический» свитер из фильма помог ему и в собственной творческой жизни: «На момент съемок у меня был невольный творческий перерыв — ничего не складывалось по музыке, не писалось. После окончания съемок я за ночь написал материал для альбома, который мы сейчас записываем с моей группой. Вот такой свитер, я бы сказал, что он действительно волшебный, когда я его надевал — чувствовал что-то такое».

В фильме прозвучит и песня самого Вячеслава. «Я абсолютно не раздумывал, соглашаться или нет, — вспоминает музыкант. — Юра прислал мне даже не сценарий, а идею, о чем будет этот фильм, и я подумал: «Вау, так это ж я», — и согласился».

Микробюджетное кино на крупном кинофестивале

«Лебединая песня Федора Озерова» — первый полнометражный фильм Юрия Семашко, белорусского режиссера-самоучки, известного игровыми и анимационными работами «Когда я был Генерал», «Мусорная голова», «Кровь и караоке». За короткометражку «Мусорная голова» режиссер получил три награды Белорусской премии кинокритиков «Чырвоны верас'24», в том числе в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм».

Работу над полнометражным фильмом Юрий Семашко начал, получив небольшой грант от Инкубатора микробюджетного кино инициативы Belarusian Filmmakers' Network.

Роль второго плана в фильме сыграл музыкант Павел Городницкий. Фото: Юрий Семашко

«Я подсчитал, мы все зарабатывали доллар или даже меньше в час, но каждый участвовал в проекте не ради денег, — говорит Сергей Ковалев. — Лично я согласился, потому что уже знал Юру и доверял ему, видел, что он горит этой работой, и считал, что в таком случае все получится».

Сергей признается: ему сложно поверить, что фильм попал на Берлинале: «Для нашего белорусского кино это большое событие. Я знал о такой вероятности и был к этой новости готов, но все равно сложно ее осознать. За последние четыре года было много событий, и это воспринимается как что-то эфемерное, будто часы пробьют двенадцать, и оно исчезнет. Я был очень взволнован, когда услышал от Юры окончательное подтверждение».

Потрясен был и исполнитель главной роли: «У меня трясутся руки, я хожу из угла в угол в своей комнате и никак не могу собраться, все дела перенесены на следующий день».

Также на Европейском кинорынке Берлинского международного кинофестиваля в этом году пройдет питчинг проектов белорусских авторов, среди которых будет и фильм «Лебединая песня Федора Озерова», а кроме того, новые проекты Влады Сеньковой, Андрея Кашперского и Михаила Зуя, Неллы Агренич.

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