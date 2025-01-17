Белорусский фильм попал в конкурс Берлинале
- 17.01.2025, 10:34
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Лента снималась в Варшаве.
В конкурс одного из важнейших кинофестивалей мира вошла лента «Лебединая песня Федора Озерова» белорусского режиссера Юрия Семашко. Deutsche Welle рассказывает о фильме и тех, кто над ним работал.
Драмеди «Лебединая песня Федора Озерова», ставшая первым полнометражным фильмом беларусского режиссера Юрия Семашко, включена в конкурс Forum Берлинского международного кинофестиваля. Главный герой фильма — музыкант Федор Озеров — пытается найти любимый свитер, чтобы с его «магической» силой успеть написать новые песни до начала третьей мировой войны. Фильм создан практически без бюджета.
Последняя песня перед третьей мировой
Лента снималась в Варшаве, а согласно продюсерской компании считается литовской, поэтому ее авторы шутят о «литовском фильме, снятом белорусами в Польше». Примерно на 60% картина белорусскоязычная, в остальном звучит на русском.
«Лебединая песня Федора Озерова» рассказывает о 25-летнем музыканте, который накануне Нового года пытается собрать свою группу и записать с ней новый материал. Однако это дается ему непросто, потому что все вокруг обеспокоены слухами, что 1 января начнется третья мировая война. Решимость Федора, однако, разрушают не вероятность войны, а исчезновение его любимого свитера с ромашками, который, как он считает, дает ему «магические» способности писать песни. Поэтому главный герой отправляется на его поиски.
Федора Озерова в фильме играет музыкант Вячеслав Кмит: «Это мой первый опыт в кино, и мне очень понравилось: в течение двух месяцев тебя почти каждый день снимают, все вокруг тебя бегают. Я почувствовал себя голливудской звездой и не хотел заниматься ничем, кроме съемок. Так что я спустя рукава работал на основной работе и быстрее возвращался на съемочную площадку».
Эпизодические роли исполнили актеры и музыканты Павел Городницкий и Михаил Зуй, а также актеры «Тутэйшага тэатра», который базируется в Варшаве. Свитер с ромашками для фильма создала художница по костюмам и дизайнер Анастасия Рябова.
По словам авторов, хотя по определенным признакам в фильме видно, что он снимался в Варшаве, его герои — белорусы, и некоторые сюжетные повороты намекают на то, что действие происходит в Беларуси.
Настоящая магия свитера с ромашками
Юрий Семашко начал снимать «Лебединую песню Федора Озерова» с бюджетом в 4 тысячи евро, и, хотя на этапе постпродакшна сумма выросла в несколько раз, фильм можно назвать микробюджетным.
«Мы снимали одну квартиру в четырех варшавских квартирах, — рассказывает оператор Сергей Ковалев, известный по фильмам «Маршрут перестроен» и «Голоса. Где мой край», — Комнату главного героя снимали дома у актера, а кухню — уже в квартире другого человека. Это было очень интенсивно — мы могли снимать всю ночь, а в 6 утра у меня начиналась смена на работе. Первый месяц было здорово, много людей загорелись, все-таки белорусский режиссер снимает полнометражный фильм, но, конечно, уставали. К концу на некоторых сценах мы с Юрой переглядывались: «Ну, ладно, не будем уже стараться прыгнуть выше головы».
Вячеслав Кмит признается, что низкий бюджет, наоборот, побуждал его действовать: «Эта партизанская атмосфера делает с людьми совершенно волшебные вещи. Большую часть съемочных дней мы были втроем с режиссером и оператором, получается, 20 с чем-то дней мы плечом к плечу совершали творческие подвиги». Более того, как признается музыкант, «магический» свитер из фильма помог ему и в собственной творческой жизни: «На момент съемок у меня был невольный творческий перерыв — ничего не складывалось по музыке, не писалось. После окончания съемок я за ночь написал материал для альбома, который мы сейчас записываем с моей группой. Вот такой свитер, я бы сказал, что он действительно волшебный, когда я его надевал — чувствовал что-то такое».
В фильме прозвучит и песня самого Вячеслава. «Я абсолютно не раздумывал, соглашаться или нет, — вспоминает музыкант. — Юра прислал мне даже не сценарий, а идею, о чем будет этот фильм, и я подумал: «Вау, так это ж я», — и согласился».
Микробюджетное кино на крупном кинофестивале
«Лебединая песня Федора Озерова» — первый полнометражный фильм Юрия Семашко, белорусского режиссера-самоучки, известного игровыми и анимационными работами «Когда я был Генерал», «Мусорная голова», «Кровь и караоке». За короткометражку «Мусорная голова» режиссер получил три награды Белорусской премии кинокритиков «Чырвоны верас'24», в том числе в номинации «Лучший игровой короткометражный фильм».
Работу над полнометражным фильмом Юрий Семашко начал, получив небольшой грант от Инкубатора микробюджетного кино инициативы Belarusian Filmmakers' Network.
«Я подсчитал, мы все зарабатывали доллар или даже меньше в час, но каждый участвовал в проекте не ради денег, — говорит Сергей Ковалев. — Лично я согласился, потому что уже знал Юру и доверял ему, видел, что он горит этой работой, и считал, что в таком случае все получится».
Сергей признается: ему сложно поверить, что фильм попал на Берлинале: «Для нашего белорусского кино это большое событие. Я знал о такой вероятности и был к этой новости готов, но все равно сложно ее осознать. За последние четыре года было много событий, и это воспринимается как что-то эфемерное, будто часы пробьют двенадцать, и оно исчезнет. Я был очень взволнован, когда услышал от Юры окончательное подтверждение».
Потрясен был и исполнитель главной роли: «У меня трясутся руки, я хожу из угла в угол в своей комнате и никак не могу собраться, все дела перенесены на следующий день».
Также на Европейском кинорынке Берлинского международного кинофестиваля в этом году пройдет питчинг проектов белорусских авторов, среди которых будет и фильм «Лебединая песня Федора Озерова», а кроме того, новые проекты Влады Сеньковой, Андрея Кашперского и Михаила Зуя, Неллы Агренич.