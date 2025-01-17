Business Insider: Эксперты восхитились рекордом украинского пилота F-16

Business Insider: Эксперты восхитились рекордом украинского пилота F-162
- 17.01.2025, 10:48
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Украинец продемонстрировал западный способ ведения войны.
Только в 2024 году самолету F-16 на территории Украины удалось в одном бою сбить сразу 6 ракет. Несмотря на то что американскому самолету уже больше 50 лет, только недавно он сумел установить новый рекорд, уничтожив за один бой сразу 6 российских ракет. Самое примечательно, что рекорд принадлежит украинскому пилоту, который только недавно сел за штурвал самолета, информирует ресурс Business Insider.
Рекорд был установлен 13 декабря 2024 года, и этот факт свидетельствует о том прогрессе, который достигли украинские пилоты.
Ветеран ВВС США с 25-летним стажем Джон Вэнэйбл заявил, что для перехвата такого количества ракет необходимо высокое мастерство, так как приходится координировать не одну службу.
На деле перехват ракет не такая уж и простая задача, как это кажется изначально. Для этого требуется работа как системы командования, так и управления. Еще необходимо много радаров, чтобы отследить полет ракеты.
Сбитие 6 ракет — признак того, что Украина стала ближе к Западу относительно способ ведения войны.
Ветеран ВВС Австралии Питер Лейтон заявил, что и среди россиян есть хорошие пилоты. Однако все различие заключается в том, что они не могут действовать самостоятельно, без приказа сверху.
Западные военные эксперты признают, что Украине приходится использовать самолеты F-16 как средства ПВО, так как даже эти самолеты намного старше российских, которые они используют в войне против Украины.
На сегодняшний день Украина не имеет базы и технологий, чтобы модернизировать самолеты F-16.