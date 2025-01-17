«Мою картину купил миллионер из Испании» 6 17.01.2025, 11:02

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Белорусская художница рассказала о заработке на картинах и работе в найме.

На втором этаже Дворца искусства есть пространство Zal #2. Именно здесь журналисты «Онлайнера» встретились с белорусской художницей Вероникой Рокашевич.

Девушка в синем кимоно вовсю готовится к открытию своей персональной выставки «Кислород». Зрители смогут увидеть 22 работы Вероники, в которых можно рассмотреть все (или почти) оттенки синего. Помимо искусства, у художницы есть также фултайм-работа арт-директором в крупном банке, притом что ее картины неплохо продаются по всему миру.

«Первое время получалась полная ерунда»

Мы сидим в прохладном зале, где при нас заканчивается монтаж оборудования для выставки. Издалека стремянку, которую используют рабочие в форме, можно принять за экспонат. Ну мало ли, что там напридумывала себе автор!

На стенах уже развешано несколько картин, а прямо перед нами — самая большая работа длиной 12 метров. Вероника рассказывает, что на создание этой картины понадобилось 10 банок краски и три недели времени.

— Конкретно эта работа — вызов, она не в моей типичной технике. Нарисовать картину такого размера предложила куратор выставки Екатерина: она рассказала, что тут есть большая стена необычной формы, — рассказывает Вероника. — Когда зритель смотрит на мои картины, ему может быть ничего не понятно, и часто людей это, конечно, смущает.

Но если посмотреть на мою работу хотя бы минут пять, то можно услышать себя.

Я обожаю синий цвет, все его оттенки и подумала: у меня так мало синих картин. Теперь же их очень много! В серии я сделала 30 работ, но здесь выставлены 22. Хотелось, чтобы в зале было больше воздуха, поэтому остановились на таком количестве.

Откатимся немного назад. Художницей, по словам Вероники, она мечтала стать еще в детстве и с 3 лет рисовала на всем, на чем только можно. Но в художественную школу не пошла, до 11 лет была самоучкой.

— В последней школе, где я училась, нам предложили записаться в кружок по рисованию. Его фишка была в нестандартном образовании. Там никто не говорил «Вот, перед вами кувшин, повторите», нас учили рисовать с закрытыми глазами, искать новые формы, работать с разными материалами.

Через пять лет пришло время поступления. В один день мама девушки открыла справочник для абитуриентов и предложила дочке выбрать что-то для себя. Поступать в Академию искусств Вероника не решилась: объясняет, что без базы в виде оконченной «художки» могла не потянуть. И по совету дедушки она выбрала архитектурный факультет. Был расчет на то, что в программе будет много рисования.

— Сперва я хотела поступить на дизайн и два года ходила на курсы по рисунку. Для экзамена нужно научиться рисовать гипсовую голову, натюрморт и композицию из фигур. Есть определенные правила, как это должно быть сделано.

В итоге я не поступила — думала, что моя жизнь закончена! Хотя и конкурс был серьезный: больше 20 человек на место.

Весь следующий год снова ушел на подготовку. Но курсов не хватало, и Вероника решила пойти еще и к репетитору-художнику.

— В мастерской у Андрея Степановича я увидела абстракцию, которая меня очень впечатлила. Это ведь было еще до эпохи Pinterest, — улыбается художница. — Помню, подумала: не знаю, что это, но хочу так же! И на это педагог сказал: «Хочешь? Тогда сперва научись академическому рисунку». Честно, пока этой базы не появилось, у меня получалась ерунда. Зато через полгода я всему научилась — все благодаря подаче материала репетитором.

Со второй попытки Вероника поступила на бюджет и в будущем должна была стать архитектором. Правда, быстро пришло осознание: проектировать микрорайоны — это не совсем то, чем она хочется заниматься. Нужно было не только вернуться к искусству, но и придумать, как на нем зарабатывать.

«Мою картину купил миллионер из Испании»

На втором курсе Вероника с подругой запустили свой небольшой бизнес: девушки предлагали портреты на заказ за деньги.

— Это были не просто рисунки карандашиком, а нестандартные, яркие работы. Мы с подругой создали группу в социальной сети, красиво оформили ее, сделали качественные фотографии, так что заказов хватало. По тем временам, а это примерно 2013 год, мы зарабатывали по $500 в месяц и чувствовали себя богачками!

Затем появилась еще одна идея для заработка, но уже помасштабнее: на заказ расписывать стены.

— Первым заказчиком было казино. Забавно, что вход туда был разрешен с 21 года, а нам было по 18. Рисовали карты, фишки — выходило прикольно! Сколько именно зарабатывали, уже не помню, но это точно были неплохие деньги.

Параллельно Вероника развивалась в абстракции и рисовала «в стол». Чтобы продвигать себя как художника и найти покупателей, девушка начала участвовать в арт-маркетах. Технически это было так: берешь в аренду стенд, выставляешь свои работы и… ждешь. Максимум, что удавалось получить с таких ивентов, — это продать пару работ и покрыть оплату аренды.

— Но главное, что давало участие в таких мероприятиях, — это знакомства с другими художниками. Я ведь не училась в Академии искусств и никого не знала! Постепенно контактов становилось все больше, я вошла в «тусовку». В то время я мечтала рисовать, а затем продавать картины. Но уже тогда понимала, что это будет долгий путь.

Первым делом Вероника создала инстаграм-аккаунт, где публиковала фото своих картин. Несмотря на лайки и положительные комментарии в адрес абстракций, клиенты продолжали заказывать те самые портреты.

— Однажды мне в личные сообщения написали из российской онлайн-галереи и предложили сотрудничество. Подумала: ну, выставят, и уже хорошо, надежды на продажи было немного. Мне прислали договор и попросили фото работ. Все картины хранились у меня, а если что-то покупали, то я сама отправляла их покупателю. Дальше он перечислял деньги в агрегатор — процент забирал и он, и галерея, а остаток шел мне. Условия бывают разные, конкретно в этом случае мне оставалось 50%, но галерея делала приличные наценки на картины.

От момента подписания договора до продажи первой картины прошел год. Спустя месяц была продана еще одна абстракция, затем еще и еще.

— Картины продавались неплохо — я чуть не лопнула от счастья! Да, мне кажется важным, когда твои картины покупают. В противном случае художник или сильно опережает свое время, или делает ерунду. По сути, автор что-то создает, показывает это миру, и от него должен быть какой-то обмен.

В это же время я прошла отбор «Осенний салон» — это было моей мечтой! И хотя там я не продала ни одной картины, меня заметили и предложили выставиться в «Галерее ДК». Постепенно мои работы приобрели фирменный стиль, меня начали узнавать. Это было важно: думаю, пока ты не стал известным на родине, тяжело добиться признания за ее пределами.

Пока самая дорогая работа авторства Вероники ушла за €1500. Из этого, уверяет героиня, она получила чуть меньше половины (из суммы вычитается еще и налог). Картины отправлялись покупателям в США, Францию, Италию.

Кстати, а кто они — фанаты абстрактного искусства?

— Всегда перед отправкой я гуглю имя и фамилию того, кто купил мои работы. Знаю, что в Испании мою картину себе в коллекцию купил миллионер. А еще одну приобрели для стоматологического центра — все это я узнала, погуглив адрес отправки. Вообще, я заметила, что медцентры часто покупают абстракции: глядя на них, пациент может немного успокоиться.

«В Беларуси моя работа стоит $340—400, для Европы — в два раза больше»

Вероника немного погружает нас в техническую сторону работы художника. Свои картины девушка создает только в мастерской — она снимает небольшое помещение за «коммуналку» плюс 140 рублей (это с большой скидкой благодаря членству в Союзе дизайнеров).

— Обычно я работаю так: развожу акрил с водой (часто использую стаканчики из-под сметаны, придерживаюсь принципов экологичности) — благодаря этому он становится жидкой цветной водой. Дальше выливаю смесь на холст, соединяю несколько цветов, смотрю, как они сочетаются между собой, что-то правлю. Сутки картина сохнет, затем я могу нанести еще десять слоев краски.

Кажется, что провала быть не может, ведь абстракцию испортить сложно. Вероника объясняет, что все решают интуиция художника и то, насколько результат отличается от задумки.

— Я могу перекрыть картину, если понимаю, что композиция негармонична, цвета смешались не так, как я хотела. В целом стараюсь доверять материалу — тому, как разлилась краска. Главное — успеть остановиться, чтобы работа не была перегружена. Все это тонкие нюансы, которые с годами учишься замечать и даже чувствовать.

Уточняем актуальные цены на абстракцию. Вероника рассказывает, что стартовая стоимость ее работ — 50 белорусских рублей. Правда, это будут открытки или сувениры, но все же что-то уникальное.

Примерный ценник на картины такой: за полотно диаметром 30 сантиметров нужно отдать примерно $50, а работа диаметром 1,5 метра обойдется в $1500.

— Я давно для себя решила, что ценник на мою работу будет зависеть от ее размера. Есть картины, которые мне очень дороги, и на них я осознанно завышаю цену. Например, это «Мамина любовь» и «Папина любовь» — их я везде выставляю, но для продажи они слишком личные. Возможно, я бы рассталась с ними за $10 тыс., но для художника моего уровня это пока запредельная сумма.

Вообще, стоимость картин повышают медийность художника и участие в выставках, но я пока так не делаю. В Беларуси средний ценник на мои работы — $350—400. Для покупателей из Европы это всегда ×2 к стоимости. Дело в том, что там неприлично покупать картину дешевле $300: в ней видят меньше ценности.

Еще Вероника рисует картины на заказ — это частая практика, например, для дизайнеров интерьеров. В идеальном случае, рассказывает художница, «техническое задание» звучит как «Нам нужно что-то синее», все остальное — свободное творчество художника. Пока самая дорогая работа, которую Вероника делала на заказ для белорусского покупателя, стоила $920.

— Мне повезло, ведь сейчас архитекторами и дизайнерами работают те, с кем я когда-то училась, — это тоже потенциальные заказчики. Причем ко мне обращаются не только по поводу картин, но и за росписью стен.

Свои работы я показываю в Instagram, TikTok и Shorts — это важно для продвижения. Бывает, что в соцсетях под фото работ мне пишут негативные комментарии — на них я не реагирую. Если спрашивают: «Извините, но я не понимаю: почему это столько стоит?» — я отвечаю.

Я считаю, что цена на произведение искусства — это в первую очередь вопрос арт-рынка. По сути, это биржа, где спекулируют в огромных масштабах. Если художник «выстрелил» и его картины перепродают за миллионы, то он с этого ничего не получает. Даже если он заработал славу при жизни, а затем нарисовал что-то и решил продать, то все равно не получит те самые миллионы: первые руки всегда самые дешевые.

Другое дело — коллаборации с большими брендами, как было, например, у Louis Vuitton с Яёи Кусамой. Там, скорее всего, будут солидные гонорары.

«Постоянно была в стрессе из-за поиска заказчиков»

Кто-то может сказать, что история Вероники выглядит как «успешный успех»: занимаешься любимым делом и неплохо зарабатываешь. Полтора года девушка целиком посвящала себя искусству: рисовала и продавала картины, расписывала стены, брала заказы на разработку фирменного стиля для брендов, работала продюсером — всего и не перечислить.

— У меня получалось неплохо зарабатывать — в среднем $1000—1200 в месяц. Но я постоянно была в стрессе из-за поиска заказчиков, а практически все деньги пускала в оборот: материалы, оплата аренды мастерской. При этом возможности реализовать такие проекты, как эта выставка, не было.

Периодически я посматривала варианты работы в найме, но решила, что вернусь, только если появится что-то «вау». Так случилось с вакансией арт-директора в Альфа Банке, куда я пришла год назад. Сейчас я отвечаю за всю визуальную представленность бренда на рынке. Работа меня взбодрила: когда понимаешь, что можешь рисовать картины только пару часов по будням и выходным, то начинаешь ценить время. Постепенно выстроился баланс: в офисе я работаю и зарабатываю деньги, а в мастерской — только творчество. Конечно, я хочу продавать свои картины, но теперь мне не нужно постоянно делать «что-то эдакое», чтобы их купили.

Еще один момент, о котором не нужно переживать, имея стабильный доход, — это расходники. Бо́льшую часть денег с продажи картин Вероника тратила именно на них: например, холст для картины среднего размера обойдется в $150.

Параллельно Вероника стала искать другие способы, как заработать на искусстве. Речь о репетиторстве и преподавании на курсах или в студиях для художников-любителей. Появился также запрос от других художников: Вероника дает консультации, как выстраивать бренд, где продавать картины и что делать, если оказался в тупике.

— Я сама раньше искала информацию и покупала консультации. Хотела понять, как художнику продвигать себя. Все, что я вынесла: пока ты не наработаешь 10 тыс. часов, сделать работу качественно не получится. Дальше нужно изучать, что такое PR, маркетинг, какие существуют инструменты для продвижения.

Так что мой большой совет для всех художников: сделайте сто работ и купите учебник по маркетингу.

Позже я запустила платные личные консультации по продвижению и оценке художественной части. Я смотрю все работы автора и составляю документ, где описываю слабые и сильные стороны. Бывает, что все совсем не туда, — в таком случае я предлагаю художнику сделать больше картин. А скоро запущу и онлайн-курс для всех, кто мечтает рисовать, но не знает, с чего начинать.

«Эту картину порежу на куски и буду продавать»

Выставка Вероники, которую минчане уже могут посмотреть во Дворце искусства, тоже потребовала вложений. Помимо материальных и временных затрат на создание картин, нужно оплатить аренду помещения, печатную продукцию, создание мерча, услуги куратора и прочие моменты. Итоговую стоимость проекта Вероника пока не считала, но старается вести подробную калькуляцию.

— Смотря на все это, я понимаю, зачем работаю на фултайме. Там я зарабатываю, а потом вкладываю в искусство — так мне спокойнее.

Главная цель выставки «Кислород» — дать людям повод замедлиться, выдохнуть, задуматься о внутреннем состоянии и вернуться к себе. От мысли сделать что-то в таком духе до дня открытия выставки прошло полтора года.

— Когда пришла идея выставить картины, я около трех месяцев ходила и думала. Затем рассказала друзьям и родным, своим знакомым из арт-сообщества, попросила дать фидбэк. Меня все поддержали, и я решилась. Наверное, если бы задумка не откликнулась, я бы ее переработала — так уже было с сотней проектов, которые по разным причинам погибли в зачатке.

Вероника рассказывает, что на одну лишь картину на фото выше ушло плюс-минус 1500 рублей (стоимость материалов), а еще три недели кропотливой работы. Становится интересно: за сколько художница готова расстаться с работой в случае успеха выставки?

— У меня в планах порезать эту картину и продавать кусками. Так больше шансов, что ее купят, проще экспонировать и даже хранить: в скрученном рулоне она может погибнуть.

Напоследок Вероника с улыбкой говорит, что за много лет в искусстве не раз задумывалась: а ради чего это все? Но не смогла остановиться. И даже если однажды по каким-то причинам с абстракцией не получится, девушка займется скульптурой. Или чем-то еще — но обязательно творческим.

— Для меня искусство — это сверх того, что может создать человек.

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