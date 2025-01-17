В Могилеве школьник попытался повторить эксперимент из соцсетей

В Могилеве школьник попытался повторить эксперимент из соцсетей8
- 17.01.2025, 11:11
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В интернете все прошло удачно, в реальности — закончилось больницей.
В Могилевскую детскую областную больницу вчера, 16 января, доставили 11-летнего мальчика, который получил травму глаза.
Оказалось, что накануне школьник посмотрел в социальной Сети, как сделать из газировки реактивную смесь. После уроков, по пути к остановке общественного транспорта он решил повторить эксперимент, смешав ингредиенты.
Школьник засыпал все в пластиковую бутылку, в которой была газированная вода, закрыл пробку и бросил на землю. Поскольку ожидаемой химической реакции не произошло — мальчик поднял бутылку. Емкость взорвалась прямо в руках, а находившаяся внутри жидкость — попала ему на лицо и в глаза. Плачущего на остановке ребенка заметила прохожая, которая позвонила матери мальчика.
«В настоящее время здоровью мальчика ничего не угрожает, с диагнозом контузия глаза он находится под наблюдением врачей. Изъятая с места происшествия бутылка с остатками жидкости направлена на химическую экспертизу», — сообщили в СК.