Россияне купили рекордное количество антидепрессантов с начала войны 2 17.01.2025, 11:23

Продажи также оказались выше, чем в пиковом 2022 году.

В России продажи антидепрессантов достигли рекордных значений: с января по ноябрь 2024 года в рознице было реализовано 16,1 млн упаковок, что на 16,8% больше год к году.

Продажи также оказались выше, чем в пиковом 2022 году — тогда в стране было продано 13 млн упаковок антидепрессантов. Это следует из данных аналитической компании DSM Group, которые приводит «Коммерсант».

Согласно оценке Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператора системы маркировки «Честный знак», спрос на антидепрессанты в 2024 году вырос на 22% год к году. В денежном выражении за 11 месяцев 2024 года рост составил 31,9% — до 13,5 млрд руб. По подсчетам RNC Pharma, за этот период было продано 17,1 млн упаковок на 12,9 млрд руб., что на 36% больше, чем в 2023 году. При этом рост в денежном выражении вызван подорожанием препаратов — по данным Росстата, в 2024 году медикаменты выросли в цене в среднем на 11%, в то время как в целом инфляция в стране составила 9,5%.

Ажиотажный спрос на антидепрессанты в России возник после начала полномасштабной войны в Украине. В первые дни после вторжения российской армии в соседнюю страну — с 28 февраля по 6 марта 2022 года — продажи таких лекарств составили 577,6 тыс. упаковок на общую сумму 525,6 млн руб., что в три раза больше в количественном выражении и вчетверо — в денежном год к году.

На фоне высокого спроса и трудностей с поставками медикаментов в Россию с полок аптек периодически исчезают наиболее востребованные антидепрессанты. Так, например, в первые дни 2025 года в Москве из продажи пропал «Золофт» на основе сертралина. За январь—ноябрь 2024 года в целом по России было продано 1,7 млн упаковок «Золофта» на 752,2 млн руб., что, соответственно, на 302% и 334% больше год к году, следует из данных DSM Group. Такая динамика связана с низкой базой: с осени 2022 года из-за проблем с логистикой препарат пропал из российских аптек почти на год.

Нехватка «Золофта» в аптеках наблюдается периодически, но говорить о тотальном дефиците нельзя, говорит замгендиректора по коммерции дистрибутора ЦВ «Протек» Денис Красильников. По словам психиатра Вячеслава Филашихина, на рынке есть и другие препараты с действующим веществом сертралином. Кроме того, по данным ЦРПТ, за последний год общее предложение антидепрессантов увеличилось на 20% — до 25,9 млн упаковок. «Сейчас в стране возник некий культурный феномен: пациенты, сталкивающиеся с депрессивными состояниями, стали меньше пользоваться «народной медициной» и чаще обращаться к врачам», — отметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

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