Возле белорусско-литовской границы появились окопы7
- 17.01.2025, 11:38
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Опубликованы спутниковые снимки.
Возле белорусско-литовской границы появились окопы. Их выкопали и оборудовали на окраине Гожского военного полигона. Там же есть и траншеи для техники. Как сообщает «Радио Свобода», эти фортификации могут быть частью так называемого «узла сопротивления», постройку которого анонсировали более года назад. До границы с Литвой оттуда около шести километров, рядом — пограничный переход «Привалка — Райгардас».
Будут строиться новые укрепленные районы «по периметру нашей границы», заявил осенью 2023-го Александр Лукашенко. Он тогда знакомился с «вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепрайона и его возможностями» (ранее «узел сопротивления» строили на Гомельщине). Задача объектов — прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов. По словам Лукашенко, все создавалось «с учетом боевых действий в Украине».
Фортификации возле границы с Литвой хорошо видны на спутниковом снимке, сделанном компанией Planet Labs 14 декабря 2024-го. На восточной стороне дороги, ведущей на пограничный пункт, в конце ноября военные выкопали огромную траншею. Ее длина составляет 340 метров, ширина — от 5 до 7 метров (противотанковый ров?). По этой траншее может свободно проехать танк.
К западу от дороги на пограничный пункт вырыты окопы для пехоты (эксперты резонно замечают, что их могут использовать для тренировок). Их длина составляет почти 200 метров. Там же в некоторых местах видны единичные укрепления.
Издание отмечает, что эта территория имеет природоохранный статус и принадлежит республиканскому ландшафтному заказнику «Гродненская пуща». Земляные работы там начались после начала полномасштабной войны в Украине.