Возле белорусско-литовской границы появились окопы 7 17.01.2025, 11:38

3,914

Опубликованы спутниковые снимки.

Возле белорусско-литовской границы появились окопы. Их выкопали и оборудовали на окраине Гожского военного полигона. Там же есть и траншеи для техники. Как сообщает «Радио Свобода», эти фортификации могут быть частью так называемого «узла сопротивления», постройку которого анонсировали более года назад. До границы с Литвой оттуда около шести километров, рядом — пограничный переход «Привалка — Райгардас».

Будут строиться новые укрепленные районы «по периметру нашей границы», заявил осенью 2023-го Александр Лукашенко. Он тогда знакомился с «вариантом инженерного оборудования узла сопротивления Кобринского укрепрайона и его возможностями» (ранее «узел сопротивления» строили на Гомельщине). Задача объектов — прикрытие наиболее важных в оперативно-тактическом отношении районов. По словам Лукашенко, все создавалось «с учетом боевых действий в Украине».

Фортификации возле границы с Литвой хорошо видны на спутниковом снимке, сделанном компанией Planet Labs 14 декабря 2024-го. На восточной стороне дороги, ведущей на пограничный пункт, в конце ноября военные выкопали огромную траншею. Ее длина составляет 340 метров, ширина — от 5 до 7 метров (противотанковый ров?). По этой траншее может свободно проехать танк.

К западу от дороги на пограничный пункт вырыты окопы для пехоты (эксперты резонно замечают, что их могут использовать для тренировок). Их длина составляет почти 200 метров. Там же в некоторых местах видны единичные укрепления.

Издание отмечает, что эта территория имеет природоохранный статус и принадлежит республиканскому ландшафтному заказнику «Гродненская пуща». Земляные работы там начались после начала полномасштабной войны в Украине.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com