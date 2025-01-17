закрыть
17 января 2025, пятница, 12:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Когда я попал на стадион, побывал в музее, то у меня по телу пошли мурашки»

  • 17.01.2025, 12:20
«Когда я попал на стадион, побывал в музее, то у меня по телу пошли мурашки»
Трофим Мельниченко

Белоруский футболист, который перешел в «Порту», рассказал, что его удивило в Португалии.

15 января было официально объявлено о переходе нападающего Трофима Мельниченко из минского «Динамо» в «Порту». Предполагается, что на первом этапе 18-летний Мельниченко будет выступать за вторую команду знаменитого клуба.

Футболист в интервью Betnews поделился первыми впечатлениями о жизни в Португалии.

Трофим Мельниченко. Фото: fcporto.pt

«Пока меня удивляет местная кухня. Удивляет с приятной стороны. Бросается в глаза, что в ресторанах люди сидят семьями. У нас такое если и встретишь, то нечасто. И то нередко люди кажутся зажатыми. В Португалии если сидят дедушка с бабушкой, то они не будут стесняться поцеловаться. И секрет такой раскрепощенности понятен: в Португалии умеют кайфовать от жизни», — сказал Мельниченко.

Ближайшая цель белоруса, по его словам, — выучить английский и португальский языки.

«Когда я попал на стадион ["Порту"], побывал в музее, то у меня по телу пошли мурашки. Особенно после посещения клубного музея. В тот момент я понял, куда попал. Да и приятно находиться в структуре клуба, который выигрывал Лигу чемпионов (это было в 1987 и 2004 годах. — Прим. ред.). Также мне было очень приятно, когда болельщики „Порту“ поздравляли меня с переходом в новый клуб», — отметил Трофим.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко
Правда о БелАЭС выходит наружу
Правда о БелАЭС выходит наружу Петр Олещук