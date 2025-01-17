«Когда я попал на стадион, побывал в музее, то у меня по телу пошли мурашки»
- 17.01.2025, 12:20
Белоруский футболист, который перешел в «Порту», рассказал, что его удивило в Португалии.
15 января было официально объявлено о переходе нападающего Трофима Мельниченко из минского «Динамо» в «Порту». Предполагается, что на первом этапе 18-летний Мельниченко будет выступать за вторую команду знаменитого клуба.
Футболист в интервью Betnews поделился первыми впечатлениями о жизни в Португалии.
«Пока меня удивляет местная кухня. Удивляет с приятной стороны. Бросается в глаза, что в ресторанах люди сидят семьями. У нас такое если и встретишь, то нечасто. И то нередко люди кажутся зажатыми. В Португалии если сидят дедушка с бабушкой, то они не будут стесняться поцеловаться. И секрет такой раскрепощенности понятен: в Португалии умеют кайфовать от жизни», — сказал Мельниченко.
Ближайшая цель белоруса, по его словам, — выучить английский и португальский языки.
«Когда я попал на стадион ["Порту"], побывал в музее, то у меня по телу пошли мурашки. Особенно после посещения клубного музея. В тот момент я понял, куда попал. Да и приятно находиться в структуре клуба, который выигрывал Лигу чемпионов (это было в 1987 и 2004 годах. — Прим. ред.). Также мне было очень приятно, когда болельщики „Порту“ поздравляли меня с переходом в новый клуб», — отметил Трофим.