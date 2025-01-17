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Социнтерн наградил Николая Статкевича премией имени Хосе Франсиско Пенья Гомеса

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  • 17.01.2025, 12:22
Социнтерн наградил Николая Статкевича премией имени Хосе Франсиско Пенья Гомеса
Николай Статкевич
Фото: tut.by

Лидер белорусской оппозиции находится в полной изоляции почти два года.

Социалистический Интернационал (СИ) опубликовал декларацию, в которой заявляет заявляет о полной солидарности с белорусским народом, который страдает от диктаторского режима.

Об этом сообщает пресс-служба «Народной Грамады» со ссылкой на текст декларации Социнтерна:

«Мы полностью поддерживаем борьбу народа Беларуси за свободу и демократию в очень сложных условиях. Отмечаем, что ситуация в стране значительно обострилась после того, как Александр Лукашенко поддержал российское вторжение в Украину и использование белорусской территории в этих целях: усилился уровень и жестокость репрессий, власти используют незаконные методы борьбы со своими политическими оппонентами. Введена практика «заочных» судов, массовой конфискации имущества и лишения гражданства оппонентов, покинувших страну. СИ выражает солидарность и поддержку партии «Народная Грамада», полноценному члену СИ, которая, несмотря на длительные преследования своих членов, продолжает бороться за восстановление демократии в Беларуси.

Мы очень обеспокоены отсутствием новостей о лидере партии «Народная Грамада» Николае Статкевиче, который с 09.02.2023 находится в полной изоляции почти два года – 680 дней. Есть опасения, что его может уже не быть в живых.

Требуем немедленно обеспечить Николаю Статкевичу связь с родными и адвокатом. СИ требует немедленного и безусловного освобождения Николая Статкевича, генерального секретаря партии Сергея Спариша, членов «Народной Грамады» и всех белорусских политзаключенных. Мы требуем уважения прав человека и верховенства закона, а также свободных и справедливых выборов в Беларуси без каких-либо условий.

Переговоры с режимом абсолютно бессмысленны, если они не приведут к немедленному освобождению политзаключенных и реальным шагам по передаче власти свободно избранным представителям народа и восстановлению демократии. Учитывая все это, Социалистический Интернационал вручает премию имени Хосе Франсиско Пенья Гомеса лидеру партии «Народная Грамада» Николаю Статкевичу», — говорится в декларации.

Партия «Народная Грамада» искренне благодарит украинскую делегацию, в частности Олену Скоморощенко, за представление интересов белорусской стороны.

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