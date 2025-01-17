В Гродно семейную пару будут судить по пяти политическим статьям 1 17.01.2025, 12:31

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У пары есть ребенок.

В Гродненском областном суде 29 января будут судить Леонида и Антонину Теребей, сообщает телеграм-канал «Право имеют».

Супругов задержали в июне 2024 года. У пары есть ребенок — мать оставили под домашним арестом с ним.

Список статей УК на двоих внушительный:

368 ч. 1 — оскорбление Лукашенко;

342 ч. 1 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;

130 ч. 1 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

367 ч. 2 — клевета в отношении Лукашенко;

370 — надругательство над государственными символами.

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