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В Гродно семейную пару будут судить по пяти политическим статьям

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  • 17.01.2025, 12:31
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В Гродно семейную пару будут судить по пяти политическим статьям

У пары есть ребенок.

В Гродненском областном суде 29 января будут судить Леонида и Антонину Теребей, сообщает телеграм-канал «Право имеют».

Супругов задержали в июне 2024 года. У пары есть ребенок — мать оставили под домашним арестом с ним.

Список статей УК на двоих внушительный:

368 ч. 1 — оскорбление Лукашенко; 

342 ч. 1 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них; 

130 ч. 1 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;

 367 ч. 2 — клевета в отношении Лукашенко;

 370 — надругательство над государственными символами.

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