В Гродно семейную пару будут судить по пяти политическим статьям

В Гродно семейную пару будут судить по пяти политическим статьям1
- 17.01.2025, 12:31
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У пары есть ребенок.
В Гродненском областном суде 29 января будут судить Леонида и Антонину Теребей, сообщает телеграм-канал «Право имеют».
Супругов задержали в июне 2024 года. У пары есть ребенок — мать оставили под домашним арестом с ним.
Список статей УК на двоих внушительный:
368 ч. 1 — оскорбление Лукашенко;
342 ч. 1 — организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них;
130 ч. 1 — разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни;
367 ч. 2 — клевета в отношении Лукашенко;
370 — надругательство над государственными символами.