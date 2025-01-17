Лучше купить магнитик Ирина Халип

17.01.2025, 12:39

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ИРИНА ХАЛИП

И заплатите дешевле, и в тюрьму не сядете.

Я не буду повторяться по поводу анекдота о «паспорте новой Беларуси» - наши соотечественники уже так подробно и остроумно откомментировали эту историю в социальных сетях, что вряд ли к их репликам можно что-либо добавить. Белорусы злы и ироничны, и насчет сувенирчика за 97 евро расшутились так, что фейсбук теперь читается, как книги Довлатова: с непрекращающимся смехом и попытками запомнить отдельные фразы, чтобы потом цитировать.

А я просто вспоминаю осень 2023 года, сразу после лукашенковского паспортного указа. Тогда белорусы Черногории собрались в скверике в Будве – обсудить, что делать дальше. Слишком многие их них уже никак не смогли бы приехать поменять паспорт. Я тогда только приехала в Черногорию и знакомилась с соотечественниками. И все они всерьез говорили, что ничего страшного не произошло, поскольку вот еще совсем чуть-чуть подождать осталось – и будут у них у всех «паспорта новой Беларуси». Теперь же мои новые знакомые – кто в Израиле, кто в европейских лагерях беженцев, кто в ожидании признания Черногорией просроченных паспортов. Но к весне прошлого года все они успели окончательно понять: их в очередной раз попытались выставить идиотами, только теперь уже не Лукашенко.

Белорусы в эмиграции наконец осознали, что его паспортный указ – всего лишь симметричный ответ на большую и бессмысленную пиар-кампанию, обещавшую эмигрантам взамен синего лукашистского красивый разноцветный документ, с которым они будут желанными гостями цивилизованного мира, пролетающими сквозь паспортный контроль под аплодисменты, улыбки и радостные восклицания. Если бы авторы проектов под общим названием «как еще запудрить белорусам мозги» не рассказывали об этом на каждом углу, вряд ли вообще тот паспортный указ появился бы. Скажу честно: будь я диктатором Беларуси, я бы тоже поступила именно так: вы там всерьез документы собрались выдавать и получать – значит, попробуйте обойтись без государственных, диктаторских, синеньких с советским гербом, а мы тут в Минске посмеемся.

Теперь мои знакомые в Черногории тоже смеются. Они говорят: «А мы, оказывается, рожей не вышли, потому что не в Евросоюзе, нам даже эта цветная бумажка не положена? И сувенир за 97 евро будут давать только тем, кто легально находится на территории ЕС? А зачем им вообще, легально находящимся, такие сувениры на память?» Отключившееся в важный исторический момент в 2020 году критическое мышление, сменившееся детским восторгом, наконец включилось снова – по всем диаспорам, не говоря уже о тех, кто остался в Беларуси. И, возможно, история с «паспортом» была нужна для всеобщего отрезвления: если бы все эти многочисленные офисы с кабинетами, прихожими и прочими кубатурами не облажались сейчас на весь мир – неизвестно, как скоро белорусы, щедро разбрасывающиеся доверием, начали бы снова мыслить критически, а не продолжали слепо верить в чудесное явление предмета, который можно будет достать из широких штанин дубликатом бесценного груза.

Если раньше мне казалось, что ключевым словом для обозначения итогов пятилетней деятельности офисов и кабинетов Светланы Тихановской является неэффективность, то теперь, после паспортных сказочек, напрашивается другое слово – вредительство. Еще не вышли из тюрем те, кто сел именно благодаря их деятельности – жертвы плана «Перамога» и всевозможных смс-рассылок на белорусские телефонные номера, - а оставшимся на свободе, чудом бежавшим, оставившим на родине родственников-заложников снова предлагают предоставлять личные данные неизвестно кому и еще платить за это. Заплати 97 евро и получи призовые пять лет усиленного режима себе или маме – это уже не просто неэффективность. Это большие сомнения в том, кто больше испортил жизнь белорусам за последние годы. И если внутри страны в этой гонке Лукашенко, несомненно, лидирует, то для белорусов, находящихся за границей, он плетется далеко позади без шансов на победу.

Допускаю, что кто-то, может, и потратит 97 евро на сувенир в виде паспорта. Например, коллекционер, у которого есть паспорта Вейшнории, Силенда, Мирового правительства, Слоуджамастана (между прочим, всего-то 50 долларов, а не эти ваши 97 евро) и, конечно, диск «Пашпарт грамадзяніна N.R.M.». У него коллекция, это понятно. А мы лучше в качестве сувенира все-таки магнитик на холодильник купим. Дешево и честно.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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