ВСУ поразили в Белгородской области ценную российскую РЛС 2 17.01.2025, 12:47

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Украинские военные ударили в самое «сердце» ЗРК С-400.

Ракетные подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) днем в 16 января вместе с другими составляющими Сил обороны Украины нанесли точные удары по военным целям в Белгородской области России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

Украинские силы успешно атаковали позиции зенитного ракетного дивизиона 568-го полка ВС России. Радиолокационная станция 92Н6 от ЗРК С-400 теперь не работает, подчеркнули в Генштабе.

Ракеты ВСУ также удачно поразили позиции радиолокационной роты радиотехнического батальона 336-го полка в составе ВС РФ. Подтверждено повреждение техники и оборудования.

Генштаб ВСУ не публиковал фото и видео подтверждение поражения указанных целей.

В июне прошлого года ВСУ провели аналогичную атаку по российскому ЗРК С-400 в Белгородской области. Тогда для этого применялись ракеты GMLRS с вольфрамовыми шариками, указывали аналитики Defence Express.

Такие поражения гарантированно выведут радиолокационную станцию из строя, без которой С-400 работать не может. Эксперты называют радиолокационную станцию 92Н6 «сердцем» ЗРК С-400.

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