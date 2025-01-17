Бывших адвокатов Навального отправили в колонию 6 17.01.2025, 13:07

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Фото: Медиазона

Юристов осудили на сроки от 3,5 до 5,5 лет лишения свободы.

Петушинский суд Владимирской области приговорил адвокатов Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — к срокам от 3,5 до 5,5 лет колонии по делу об участии в «экстремистском» сообществе — Фонде борьбы с коррупцией (ФБК). Об этом сообщает «Медиазона».

Судья Юлия Шилова назначила пять лет и шесть месяцев колонии Вадиму Кобзеву, пять лет –Алексею Липцеру и три года и шесть месяцев — Игорю Сергунину. Уточняется, что Сергунин признал вину и в мае 2024 года начал сотрудничать со следствием. Осужденным после отбытия срока будет запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет. Суд проходил в закрытом режиме из-за заявления Центра «Э» о якобы готовящейся провокации со стороны ФБК.

17 декабря прокуратура запросила для бывших адвокатов оппозиционера сроки от пяти с половиной лет колонии до пяти лет и 11 месяцев — то есть наказание, близкое к максимально возможному по ч.2 статьи 282.1 УК РФ (шести лет заключения).

Адвокаты Навального были взяты под стражу в октябре 2023 года. Обвинение утверждало, что они регулярно передавали письма Навального из колонии его соратникам, «используя свой статус». Тем самым оппозиционер «продолжил осуществлять функции лидера и руководителя экстремистского сообщества». Соратники политика утверждали, что за ним и его защитниками устроили слежку при помощи скрытых камер во время встреч в колонии.

В ноябре 2023 года Кобзев, Липцер и Сергунин были внесены в «перечень экстремистов и террористов» Росфинмониторинга. В этот список в августе прошлого года также внесли главу ФБК Марию Певчих и бывшего пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Туда же попали успевшие покинуть Россию адвокаты погибшего оппозиционера Ольга Михайлова и Александр Федулов.

Кобзев в последнем слове, текст которого опубликовала «Новая газета», сравнил преследование правозащитников с приговорами в СССР 30-50-х годов прошлого века. «Люди с такими же серьезными лицами (а случалось, что это были те же самые люди) эти приговоры отменяли, разводя руками и произнося вполголоса: «Такое было время». Минуло 80 лет, история зашла на очередной виток», — отметил он.

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