Два белорусских хоккеиста впечатлили статистикой в сильнейшей юниорской лиге Канады 17.01.2025, 13:14

иллюстративное фото

Один в топ-3, второй в топ-20.

Илья Протас и Андрей Лошко находятся в числе 20 лучших по набранным очкам в лиге Онтарио (OHL), которая считается сильнейшей среди юниорских хоккейных лиг в Канаде, пишет «Зеркало».

18-летний Илья Протас (младший брат нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса) в 39 матчах набрал уже 70 очков (30 голов и 40 передач). Это третье место в OHL. Он отстает от лучшего бомбардира на пять очков. Илья входит в топ-3 лиги и по показателю полезности — +33.

Протас-младший играет за «Виндзор Спитфайрз». В последнем матче своей команды Илья отметился голом и тремя передачами. В 2024-м уроженец Витебска был задрафтован клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» в третьем раунде под общим 75-м номером.

20-летний Андрей Лошко представляет в OHL команду «Ниагара Айс Догз». Нападающий идет 20-м в бомбардирской гонке, набрав 50 (27+23) очков в 41 матче. В 2023-м уроженец Жлобина был задрафтован клубом НХЛ «Сиэтл Кракен» в четвертом раунде под 116-м номером.

В регулярном чемпионате OHL команды проведут по 68 матчей. «Виндзор» и «Ниагара», за которые выступают беларусские хоккеисты, пока лидируют в своих конференциях.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com