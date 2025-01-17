CNN: Что на самом деле означает соглашение о прекращении огня в Газе? 17.01.2025, 13:24

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Режим прекращения огня продлится 42 дня.

Старший полевой корреспондент CNN Мик Кревер проанализировал, какие цели были достигнуты и что осталось вне рамок сделки (перевод — сайт Charter97.org). Вот что будет достигнуто благодаря соглашению, а что нет:

— На первом этапе соглашения между ХАМАСом и Израилем запланировано прекращение огня в Газе и освобождение заложников. Если все пойдет по плану, население Газы впервые за более чем год получит передышку.

На первом этапе будут освобождены 33 заложника, которые провели в плену 15 месяцев, а Израиль освободит сотни палестинских заключенных. ЦАХАЛ начнет вывод войск из городов, и палестинцы смогут вернуться в свои дома на территории всей Газы, включая северную часть. Кроме того, ожидается увеличение объемов гуманитарной помощи.

Тем не менее, это перемирие не решает многих проблем, говорит Мик Кревер:

— Режим прекращения огня продлится всего 42 дня. Второй и третий этапы все еще предстоит согласовать. Существует серьезная угроза возобновления конфликта, так как на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху оказывается внутреннее давление с требованием продолжать атаки на ХАМАС.

Израильские войска остаются в Газе. Также режим прекращения огня не затрагивает Западный берег, где бои между ЦАХАЛ и боевиками становятся все более ожесточенными.

И главное, заключенное соглашение между Израилем и ХАМАС абсолютно точно нельзя считать окончанием израильско-палестинского конфликта.

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