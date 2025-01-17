«Меня предупреждали»: Байден рассказал о покушении от агентов Кремля

«Меня предупреждали»: Байден рассказал о покушении от агентов Кремля2
- 17.01.2025, 13:50
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Накануне визита в Киев Белый дом собрал лучших специалистов по безопасности.
Действующий президент США Джо Байден признался, что во время визита в Киев в 2023 году боялся покушения, но не от Владимира Путина, а от «украинских радикалов», которые работают на РФ.
Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. Он отметил, что считал маловероятными потенциальные намерения Путина совершить покушение на президента США.
Байден отметил, что его предупреждали о вероятности покушения. Секретная служба была недовольна решением о визите в Киев.
«Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше волновался, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать», - сказал он.
Именно поэтому для этой многочасовой поездки в Киев Белый дом собрал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности. Эта поездка, по словам Байдена, была демонстрацией того, что Украина имеет поддержку, и США - лидер этой поддержки.