«Меня предупреждали»: Байден рассказал о покушении от агентов Кремля 2 17.01.2025, 13:50

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Джо Байден

Накануне визита в Киев Белый дом собрал лучших специалистов по безопасности.

Действующий президент США Джо Байден признался, что во время визита в Киев в 2023 году боялся покушения, но не от Владимира Путина, а от «украинских радикалов», которые работают на РФ.

Об этом он заявил в интервью телеканалу MSNBC. Он отметил, что считал маловероятными потенциальные намерения Путина совершить покушение на президента США.

Байден отметил, что его предупреждали о вероятности покушения. Секретная служба была недовольна решением о визите в Киев.

«Все меня предупреждали... Я не думал, что Путин решится устранить американского президента. Я больше волновался, что радикальные элементы в Украине, которые находились под контролем или сотрудничали с россиянами, могут попытаться это сделать», - сказал он.

Именно поэтому для этой многочасовой поездки в Киев Белый дом собрал команду высококвалифицированных специалистов по безопасности. Эта поездка, по словам Байдена, была демонстрацией того, что Украина имеет поддержку, и США - лидер этой поддержки.

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