The Hill: У Трампа появился новый козырь в переговорах с Путиным 1 17.01.2025, 13:59

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Президент США может использовать важную уязвимость РФ.

Украина начала новый этап наступления в Курской области РФ, стремясь продемонстрировать слабые места России, укрепить свои позиции перед возможными мирными переговорами и сохранить инициативу на поле боя. Эта военная операция происходит на фоне усиления наступления России на Донецкую область, направленного на захват как можно большей территории до инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа. Об этом пишет научный сотрудник лондонского аналитического центра Общества Генри Джексона Дэвид Кириченко в своей статье для The Hill.

Хотя первое наступление Украины в Курске в августе 2024 года вызвало противоречивые оценки, уходящий в отставку госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что эти позиции могут иметь важное значение во время будущих переговоров с Россией.

Со времени стабилизации фронтов война перешла в стадию истощения, отмечает Кириченко. Он приводит слова бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, который признал, что недооценил готовность России к длительным потерям: «Это была моя ошибка. Россия потеряла по меньшей мере 150 тысяч погибших. В любой другой стране такие жертвы остановили бы войну».

«Поэтому можно предположить, что Путин готов потратить еще сотни тысяч, а то и миллионы солдат, чтобы завоевать Украину. Независимые российские опросы 2024 года также подтверждают, что большинство россиян поддерживают продолжение войны против Украины», — пишет аналитик.

Наступление в Курской области: стратегическая цель Украины

В октябре 2024 года главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что предыдущее наступление в Курске заставило Россию перебросить туда 50 тысяч военных. Основная цель этого шага — не только ослабить ресурсы России, но и показать ее уязвимость. Постоянные удары украинских дронов по российской территории являются частью этой стратегии.

Украина имела целью бросить вызов красным линиям, установленным администрацией Байдена и другими западными лидерами относительно ее способности нанести ответный удар России. После наступления Украины на Курск нарратив изменился, повысив моральный дух. Согласно опросу, впервые с ноября 2023 года большинство американцев начали считать, что Украина имеет шанс победить.

Новый этап перед инаугурацией Трампа

Наступление в Курской области выглядит как тщательно спланированная операция перед вступлением Дональда Трампа в должность президента США. Россия, чувствуя угрозу, перебросила в регион одного из лучших военных командующих, генерала Юнус-Бека Евкурова. Хотя российские силы отвоевали 40% территории, Украина все еще контролирует ключевые позиции.

Украинские войска движутся к селу Большое Солдатское, используя бреши в обороне противника. Это наступление демонстрирует, что Украина готова действовать решительно, даже в условиях истощения ресурсов, считает Кириченко.

Хотя эти военные маневры являются рискованными для Украины, считает Кириченко, потенциальные политические выгоды являются достаточно значительными, чтобы оправдать эту попытку. Украина стремится продемонстрировать свою силу и показать, что она активно борется и что Запад должен продолжать свою поддержку.

«Поскольку новая администрация держит все карты в своих руках, Трамп может решить, что нынешняя слабость и уязвимость России является идеальной возможностью для усиления давления, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и начать переговоры. Тогда оккупированный Украиной Курск станет ключевым козырем в переговорах с Путиным», — резюмирует автор.

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