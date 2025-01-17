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Литовская пограничная служба сообщила о новом порядке въезда автомобилей с белорусскими номерами

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  • 17.01.2025, 13:51
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Литовская пограничная служба сообщила о новом порядке въезда автомобилей с белорусскими номерами

Новые правила вступают в силу с 14 февраля.

Литовская пограничная служба сообщила о новом порядке въезда автомобилей с белорусскими номерами в Литву. С завтрашнего дня Литва должна была запретить въезд машин с белорусскими номерами.

С 14 февраля 2025 года вступает в силу обновленный порядок въезда автомобилей с беларускими номерами в Литву, пишет телеграм-канал «Волна». Он установлен в соответствии с Регламентом Совета ЕС № 765/2006 и его последними изменениями (Регламент № 2024/1865) и регулирует использование таких транспортных средств на территории страны.

Основные условия:

1. Въезд разрешен только легковым автомобилям, принадлежащим гражданам Беларуси, которые: имеют визу или вид на жительство в Литве, дающий право въезда в ЕС; используют автомобиль исключительно в личных целях (исключение для юридических лиц и коммерческого использования не допускается).

2. Въезд также разрешен гражданам стран ЕС, проживающим в Беларуси, если автомобиль используется только для личных целей.

Ограничения не распространяются на:

— с дипломатическими номерами, используемые для деятельности дипломатических миссий или личных нужд дипломатов и их семей.

 — автомобили, перевозящие тела умерших.

Ответственность за нарушения:

При использовании автомобилей с белорусскими номерами с нарушением установленного порядка владельцам грозит штраф и конфискация автомобиля в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях, статьей 515 («применяется ответственность, предусмотренная статьей 515 Кодекса об административных правонарушениях, которая предусматривает штраф и конфискацию автомобиля»).

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