«Шутим с подружками, что я похудела на эклерах» 2 17.01.2025, 14:11

Белоруска рассказала, как сбросила почти 30 килограммов.

Жительнице Гродно Зое Заярной 37 лет. Борьбу за красивую фигуру она начала еще в подростковом возрасте и с тех пор испробовала на себе все возможные диеты. Вес уходил, но потом возвращался, принося с собой еще больше лишних кило и чувство разочарования. Популярные в соцсетях «марафоны» тоже не давали желаемых результатов. Два года назад белоруска решила кардинально поменять подход к похудению — и теперь стабильно весит 60−62 килограмма. Своей историей она поделилась с журналистами Onliner.

Я никогда не была худенькой девочкой, всегда была крупнее своих сверстниц, любила поесть и не страдала плохим аппетитом. Еще со времен старших классов стала сидеть на диетах и бросалась из одной крайности в другую. Вес постоянно болтался туда-сюда из-за непонимания, что и как правильно делать, и моего непостоянства.

Были периоды, когда я была прям очень стройной, могла похудеть за месяц на 15 килограммов, из-за этого попрощаться с критическими днями на несколько месяцев, а потом набрать эти злосчастные килограммы снова. Я постоянно жила в ограничениях и из-за этого была морально нестабильна.

Какие только диеты я на себе не попробовала! И одну гречку с кефиром ела, и на картошке в мундире сидела, и отваром шиповника это все запивала. Продержишься день, два, пять, а к вечеру наедаешься картошкой с мясом или пиццей, а потом еще и торт сверху в себя закидываешь… Жизнь превратилась в порочный круг: диета, срыв, зажор.

После родов я поправилась до 97 килограммов — это мой максимум. В таком весе (плюс-минус 10 кило) я жила еще лет шесть. Проходила всевозможные марафоны похудения, но эффект был временным. Однажды я даже похудела на 23 килограмма, но рацион был настолько скудным, что пару раз я чуть не упала в обморок. И самое главное: вернувшись к более-менее сбалансированному питанию, я снова прибавляла в весе. Именно тогда я поняла, что все эти марафоны и жесткие рамки не дают результата. Я стала искать режим питания, которого смогу придерживаться всю жизнь.

Так в мою жизнь пришел подсчет калорий, и именно этим методом я добилась своих лучших результатов.

«Шутим с подружками, что я похудела на эклерах»

Сколько калорий в день употреблять — вопрос индивидуальный. Сейчас есть много разных счетчиков, которые помогут вывести правильную цифру. Лично я неделю просто питалась как обычно и вбивала все цифры в калькулятор. В среднем за сутки получилось 2000−2200 килокалорий. Спустя неделю взвесилась и обнаружила, что на таком рационе не худею и не толстею. Чтобы запустить процесс похудения, я снизила калорийность где-то до 1500 килокалорий — и процесс пошел.

На трешевой диете «на салатном листе» я скинула вес с 87 килограммов до 65, но очень быстро набрала 10 килограммов обратно. И уже на подсчете калорий за четыре месяца я снова похудела на 15 килограммов. С тех пор держу вес на отметке 60−62 кило.

С уверенностью могу сказать: 1500 калорий — это совсем не голодно, я не страдала и не думала о еде во время похудения. В моменты, когда все-таки накрывал голод, могла съесть тазик зеленого салата или банку консервированного тунца с огурцом, и этого мне хватало. Тунец в банке — это вообще один из моих любимых лайфхаков. Еще очень люблю брокколи (в ней практически нет калорий).

Но главное открытие для меня было в том, что теперь можно есть любые продукты. Нет «плохой» и «хорошей» еды, все дело только в количестве. Был период, когда мне каждый день хотелось эклеров, и я легко позволяла их себе вместо ужина. Теперь мы с подружками смеемся, что я «похудела на эклерах». Но самое главное — это настроение, с которым ты ешь это пирожное… Не испытываешь чувство вины, а получаешь удовольствие от каждого кусочка. При этом позволяешь себе всего один эклер, а не пять — в этом и есть главный секрет.

Ем все, что хочется, но в разумных пределах

Сейчас я уже почти не считаю калории, только после праздников и поездок, чтобы быстро согнать отечность и пару лишних килограммов. Ем абсолютно все, даже могу пропустить пару бокалов игристого по праздникам.

На завтрак у меня почти всегда яйца в разном виде, бутерброды с творожным сыром, красной рыбой и ветчиной, и обычно я «шлифую» все это кофе с вкусняшкой (кусочек шоколадки, зефир, какой-нибудь батончик). Хочу подчеркнуть: хлеб у меня обычный, «человеческий»! Это не обязательно должны быть диетические хлебцы, как думают многие.

Завтракаю я обычно поздно, часов в двенадцать, поэтому пообедать могу уже после четырех дня. В промежутке между приемами пищи люблю попить кофе с чем-нибудь вкусным.

На обед у меня обычно мясо и какие-нибудь овощи. Я не очень люблю крупы, поэтому позволяю себе хлеб с семечками с большим удовольствием. Из мяса далеко не всегда выбираю куриную грудку, люблю и куриные бедрышки, и мясо по-французски. И обязательно делаю какой-нибудь салат или тушу/запекаю овощи.

Много блюд готовлю на электрогриле и в мультиварке — считаю, что для худеющих это первостепенные гаджеты. Обычно все делаю в больших объемах и часть готовой еды замораживаю на случай, если вернусь домой очень голодная. У меня дома всегда есть чем перекусить, поэтому не приходится срочно заказывать пиццу.

Ужин я могу пропустить или съедаю все того же тунца с салатом. Но могу поесть и пять раз за день, если хочется. Иногда покупаю себе Exponenta, могу перехватить кусок сыра, пару хлебцев, если становится голодно в течение дня. И даже на ночь могу поесть, это не мешает мне поддерживать хорошую форму.

Вообще, как мне кажется, главная проблема всех худеющих — это избыток информации, когда одно другому противоречит и у тебя в голове просто каша. Нам говорят, что надо завтракать, нельзя есть на ночь, надо есть часто по чуть-чуть, при этом прислушиваться к своему чувству голода… Но я бы сказала, что главное — это знать свою норму калорий и не перебарщивать.

Похудение — это ведь «физика»: нужно просто тратить больше энергии, чем потребляешь.

И тут, конечно, важно поработать с головой. У нас ведь так много неправильных установок с детства! Нельзя, чтобы что-то на тарелке оставалось, попробуй только не доесть блюдо в ресторане… Сейчас у меня таких установок нет: если мне невкусно, сколько бы это ни стоило, я не буду это есть. И ребенка своего учу есть только «по голоду»: не хочешь — не доедай.

Не хотите ходить в тренажерку — не надо!

Со спортом у меня отношения всегда были сложные. Я пыталась заставить себя ходить в тренажерный зал, но для меня это всегда была каторга. Каждый раз ты идешь туда без настроения… День, когда по плану тренировка, заранее был испорчен.

Теперь я считаю, что все должно быть «по любви». Не нравится тебе тренажерный зал — не надо ходить туда из-под палки. При этом физическая активность, конечно, важна — как минимум для того, чтобы тратить больше калорий.

Поэтому я считаю, что важно пробовать разные виды спорта и искать то, что будет приносить удовольствие. Знаю, что в спортклубах сейчас продают «мультиабонементы», которые позволяют пробовать разные активности. Думаю, что надо походить на все подряд, и обязательно найдется спорт, который вам откликнется.

Лично я сейчас занимаюсь «умным фитнесом», пилатесом и йогой — все это в комфортной обстановке дома. А в марте планирую пойти на обучение на инструктора по йоге. Кроме того, я очень люблю прогулки в лесу — иногда и по 20 тысяч шагов в день набегает. Но если я приболела или на улице плохая погода, заставлять себя не буду. Пусть даже за день будет всего 200 шагов — никакого насилия.

«Приятно, когда ты кайфуешь от отражения в зеркале»

Я счастлива, что мне наконец-то удалось похудеть и открыть себя заново. Благодаря похудению я стала намного увереннее, теперь живу по-настоящему в гармонии с собой и своим телом. Вот хожу иногда по дому в белье, гляну на себя в зеркало и реально кайфую, даже пританцовываю, настолько мне все нравится. Очень приятно просыпаться с утра, когда у тебя нет отеков, ясный взгляд и ощущение легкости.

Приятно, когда покупаешь себе одежду, которая нравится, а не ту, которая может «прикрыть вот это все».

Да, есть полные люди, которые умеют украшать себя и которым комфортно в своем теле. Но это точно не моя история. Мне постоянно приходилось шутить, пытаться взять харизмой, а не красотой. А сейчас я знаю, что всегда выгляжу хорошо, даже если не накрашена и в спортивном костюме. И когда ты уверена в себе, несешь совершенно другую энергетику, к тебе и люди относятся по-другому.

После похудения отношения с мужем у нас тоже вышли на другой уровень. Он никогда не говорил мне о том, что я толстая. Но когда ты стройнеешь, мужчина все-таки начинает смотреть на тебя по-другому. Кто бы что ни говорил, мол, «ты и так красивая», у мужчин есть глаза, и они видят, что красиво и что некрасиво.

К тому же, когда ты худеешь, становишься такой «милой кошечкой». У мужчин просыпается инстинкт самца, когда на твою женщину смотрят другие, и тебе она нужна еще сильнее… У нас в отношениях появилась игривость, хотя мы вместе уже 13 лет. Я вижу, что мужу хочется меня больше баловать, что он относится ко мне как к слабой женщине, а не как к другу-пацану, с которым можно выпить пива.

Что делать, если похудеть никак не получается?

Людям, которые в Новый год в очередной раз загадали желание похудеть, хочу посоветовать только одно: прекратить искать волшебную таблетку. Ее просто нет. Нужно выбрать тот тип питания, которого вы сможете придерживаться всю жизнь, и начать прямо сегодня менять свой рацион.

При этом надо помнить, что главная сложность — это даже не похудеть, а именно удержать вес, не шокировать свой организм бесконечными качелями. Для этого, конечно, придется перестраивать мышление. Как только перестанешь себя ругать, корить, ужимать, а начнешь получать удовольствие от еды (небольшого ее количества), все обязательно получится! У меня, по крайней мере, получилось.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com