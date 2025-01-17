В Кремле разволновались из-за 100-летнего соглашения между Украиной и Великобританией 1 17.01.2025, 14:20

Спикер Путина обеспокоен.

Заключение договора о партнерстве на 100 лет между Украиной и Великобританией вызывает обеспокоенность Кремля.

Об этом заявил спикер кремлевского режима Дмитрий Песков, пишет в пятницу, 17 января, «Коммерсант».

«Учитывая, что Великобритания член НАТО — продвижение ее военной инфраструктуры в сторону наших границ, безусловно, элемент достаточно беспокоящий», — утверждает Песков, добавив, что они будут «анализировать то, что будет происходить».

Также он сказал, что Кремль негативно относится к пункту в договоре относительно сотрудничества в Азовском море.

«Это действительно внутреннее море России. Вряд ли там возможно какое-то сотрудничество Украины и Великобритании», — рассуждает спикер российского диктатора Владимира Путина.

100-летнее соглашение о партнерстве Украины и Британии

В четверг, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину с необъявленным визитом впервые после вступления в должность в июле 2024 года.

В тот же день британский премьер и президент Украины Владимир Зеленский подписали историческое соглашение о 100-летнем партнерстве между Украиной и Британией. Оно охватывает такие сферы, как оборона, наука, энергетика и торговля.

Владимир Зеленский заявил, что соглашение между Украиной и Великобританией включает секретную часть, которая должна укрепить устойчивость Украины и способствовать ее развитию.

Основная часть соглашения состоит из 14 статей.

В частности, в статье о морской безопасности декларируется намерение работать над устранением долгосрочных системных угроз и вызовов морской безопасности с целью восстановления свободы судоходства.

«Стороны устанавливают партнерство в сфере морской безопасности, в частности с целью укрепления безопасности в Балтийском, Черном и Азовском морях», — указано в документе.

В статье, посвященной укреплению обороноспособности, подчеркивается, что Украина и Великобритания будут углублять сотрудничество, укреплять свои военные и оборонно-промышленные способности, включая развитие вооруженных сил и сотрудничество между оборонно-промышленными базами, усиливать системы оборонных закупок Украины и передавать технологии для совместного производства оборонной продукции.

Украина, со своей стороны, будет продолжать развивать потенциал для предотвращения коррупции и борьбы с ней как в государственном, так и в частном секторах, выполняя обязательства, закрепленные в рамках соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности. В частности, речь идет о продолжении поддержки антикоррупционных органов.

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