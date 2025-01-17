«Ситуация аховая»: генерал-майор рассказал, что ждет РФ в 2025 году 17.01.2025, 14:41

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2026 год в экономических прогнозах даже не рассматривается.

Бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун считает, что 2025 год станет критическим для страны-агрессора РФ, поэтому в Кремле хотят перемирия с Украиной, пишет «Главред».

По его словам, экономическая ситуация в России «аховая».

«Почему Россия и хочет перемирия и возможности торговаться за снятие санкций с неё, запуск её газопроводов в Европу и тому подобное. Для России 2025 год очень критический. Все прогнозы экономистов сходятся на середине 2025 года, а 2026-й даже не рассматривается», - сказал Ягун во время чата на «Главреде».

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