Беларусь по-прежнему в числе стран, где активнее всего преследуют журналистов 17.01.2025, 14:52

Ситуация хуже, чем в Иране.

На 1 декабря 2024 года Беларусь занимала четвертую строчку в рейтинге стран, где активнее всего преследуют журналистов, следует из годового обзора Комитета по защите журналистов (CPJ), обнародованного 16 января. На документ обратил внимание «Позірк».

Согласно документу, второй год подряд Беларусь в этом рейтинге возглавляет группу государств в регионе Европы и Центральной Азии.

По данным CPJ, на указанную дату в местах лишения свободы в Беларуси находился 31 журналист. Хуже обстоят дела только в Китае (50), Израиле и оккупированных палестинских территориях (43, все — палестинские) и Мьянме (35). После Беларуси в рейтинге идут Россия (30), Египет (17), Вьетнам, Иран и Эритрея (по 16), Азербайджан (13).

Общее число журналистов в неволе по всему миру, отмечает CPJ, на 1 декабря 2024 года — 361. Таким образом, на упомянутые страны приходилось 78,4% всех журналистов в неволе (283).

Согласно информации Белорусской ассоциации журналистов, на 17 января 2025 года в местах лишения свободы в Беларуси находятся 42 сотрудника медиа.

Несмотря на несколько волн помилований, которые коснулись в том числе трех представителей прессы, отмечается в докладе CPJ, «белорусских журналистов постоянно преследуют, задерживают и приговаривают к годам заключения, чаще всего из-за их работы в СМИ, которые власти причисляют к „экстремистским“».

Констатируется, что «белорусское правительство продолжает мстить журналистам, освещавшим протесты с требованием отставки Лукашенко после его спорных выборов 2020 года».

«Пять журналистов, задержанных в связи с этими демонстрациями, отбывают наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет и более, — говорится в документе. — Среди тех, кто был задержан в 2024 году, — бывший видеорепортер Евгений Николаевич, который покинул Беларусь и прекратил заниматься журналистикой в 2020 году».

Отмечается, что «Николаевич был арестован после возвращения в страну в 2024 году и отбывает 18-месячный срок за „организацию или участие в грубых нарушениях общественного порядка“».

«Беларусь также продолжает преследовать журналистов за пределами страны, возбуждая уголовные дела против журналистов, находящихся в изгнании, и проводя обыски в белорусских домах тех из них, кто покинул страну», — заявляет CPJ.

Сообщается также, что «белорусский режиссер и журналист Андрей Гнёт провел год в заключении в Сербии, пока беларусские власти пытались экстрадировать его по налоговому делу».

Из Беларуси и России «бежали сотни журналистов», отмечается в документе, потому власти этих стран «значительно увеличили число обвинений, ордеров на арест и заочных приговоров журналистам, что делает их уязвимыми для задержания по фиктивным или сфабрикованным обвинениям даже в изгнании».

В связи с этим авторы доклада считают, что «страны, предоставившие безопасное убежище белорусским и российским журналистам, такие как Германия, Швеция, США и Великобритания, должны защитить их от преследований, слежки и другого вреда, который может возникнуть в результате произвольных правовых действий» Беларуси и РФ.

Среди прочего в документе обращается внимание на преследования адвокатов, занимающихся защитой журналистов в таких странах, как Иран, Китай, Беларусь, Турция и Египет.

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