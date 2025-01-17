Байден: Тактическое ядерное оружие испугало Путина

Байден: Тактическое ядерное оружие испугало Путина3
- 17.01.2025, 14:58
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Президент США рассказал о своем разговоре с главой Кремля в начале войны.
Применения ядерного оружия боятся все в Европе, включая Россию. Тем не менее российский диктатор Владимир Путин рассматривал нанесение такого удара по Украине.
Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью американскому телеведущему канала MSNBC Лоуренсу О’Доннеллу в Овальном кабинете.
У главы Белого дома спросили о том, разговаривал ли он с Путиным о том, чтобы диктатор не применял тактическое ядерное оружие в Украине. Байден ответил, что такой разговор у них был.
«Когда он (Путин - ред.) начал говорить о тактическом ядерном оружии, я сказал, что он хочет использовать его. Тогда он ответил: «Нет, я не хочу этого делать». Тактическое ядерное оружие пугает в Европе всех, включая россиян», - сказал президент США.
По словам Байдена, он заверил Путина в том, что у Украины не осталось ядерного оружия. Он добавил, что российский диктатор опасается того, что Киев «уже завтра ударил бы ядерными ракетами по Москве», если бы у украинцев была такая возможность.
«Я заверил его, что там (в Украине - ред.) нет никакого ядерного оружия и мы не вернем его. Я сказал, что они не станут частью НАТО, пока не изменят свою систему. Мы продолжим помогать им расти, если можем. Но в ответ на это ты (Путин - ред.) не нападешь на них и не заберешь их территорию», - заявил Байден.
Президент США добавил, что знал о том, что Путин все же решится вторгнуться в Украину, но многие союзники не верили в это.