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«Выжили, потому что у воина ВСУ заклинил автомат»

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  • 17.01.2025, 15:16
  • 3,784
«Выжили, потому что у воина ВСУ заклинил автомат»

Допрос пленного оккупанта с Покровского направления показали на видео.

Российский захватчик, который попал в плен ВСУ на Покровском направлении, рассказал о спасении от смерти.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Васильев Дмитрий Андреевич, 02.08.1985 г.р., уроженец Красноярского края, поселок Новочернореченское. Проходил службу в 80 танковом полку 90 танковой дивизии. Взят в плен у Чумацкого под Покровском в Донецкой области.

Мужчину неоднократно судили, а после тюрьмы он находился под наблюдением.

«Не давали покоя, мучили с контрактами. Я отказывался, но в последний раз, когда меня запихнули по админкомиссии на 14 суток ареста, освободился, меня встретили. Я напился, меня привезли, вручили какие-то бумаги, подписал чистые бумаги. Мне сказали, что для меня лучше будет. Посадили автобус, переодели и повезли», - рассказал он.

Оккупант пережил только одно задание, из 8 человек выжило двое. Командиры приказали зайти на размотанную перед этим позицию, где он увидел много двухсотых рашистов.

Первых четырех убило еще по дороге. Один решил перекурить - убил FPV. Трое забежали в блиндаж. Сразу пошел штурм в ответ и был ликвидирован еще один рашист с позывным «Пиля».

Дмитрий и его товарищ «Стрела» получили ранения, но выжили, поскольку у воина ВСУ заклинил автомат. v

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