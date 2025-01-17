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Беларусь повысила тарифы на прокачку нефти до границы Украины

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  • 17.01.2025, 15:27
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Беларусь повысила тарифы на прокачку нефти до границы Украины

Новые цены будут применять с 1 февраля.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило новые тарифы на прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» до границы Украины. Постановление ведомства опубликовано на Национальном правовом портале.

Стоимость прокачки по направлению Унеча (Высокое) — граница Беларуси и Украины выросла с 215,78 до 239,52 российского рубля за тонну без налога на добавленную стоимость.

Тариф совпадает со стоимостью прокачки по южной ветке Унеча — Броды. По ней российская нефть поступает через Беларусь и Украину в Венгрию, Словакию и Чехию.

Цена за прокачку по северному направлению Унеча — Адамово выросла с 629,26 до 698,48 российского рубля за тонну. По этому маршруту нефть через Беларусь традиционно качали в Германию.

Новые цены будут применять с 1 февраля. В последний раз тарифы на прокачку на этом участке меняли в августе 2024-го.

Документ устанавливает также местные тарифы в белорусских рублях. К примеру, стоимость прокачки тонны нефти на участке Полоцк — Новополоцк сохранили на уровне трех копеек, а на участке Речица — Адамова Застава повысили с 14,68 до 16,29 рубля. В прошлый раз эти тарифы устанавливали в январе 2024-го. 

С 1 января выросли также тарифы на услуги по транспортировке нефтепродуктов по трубопроводу ОАО «Гомельтранснефть „Дружба“» на территории Беларуси. Речь идет о направлениях Полоцк — Крулевщизна и Полоцк — Фаниполь.

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