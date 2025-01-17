Под Минском продают уютный дом с баней и видом на озеро

Под Минском продают уютный дом с баней и видом на озеро2
- 17.01.2025, 15:45
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До горнолыжного комплекса в Силичах — 12 километров.
В 30 минутах от Минска продается уютный дом в состоянии заезжай и живи. Покупатель получает полноценное загородное жилье с мебелью и бытовой техникой, благоустроенным участком. Бонусом — отапливаемый деревянный гостевой дом-баня. Realt рассказал, сколько за все это просят.
Поселок Черняховский относится к Логойскому району, находится в 32 километрах от Минска. Места живописны, холмистые, рядом с участком два небольших озера. До горнолыжного комплекса в Силичах — 12 километров.
Здесь продается дом 2013 года постройки. Он деревянный, но по внешнему виду так и не скажешь — фасад обшит плитами ГВЛ и покрашен в белый цвет. Внутри стены зашиты гипсокартоном, что позволило создать современный интерьер. Окна ПВХ, на крыше — ондулин.
Общая площадь — 90 м2. На первом этаже находятся прихожая, кухня-гостиная с кладовкой, общий санузел и спальня.
На мансардном этаже разместили еще три жилые комнаты.
Дом продается с мебелью и бытовой техникой.
Отопление на газу с теплыми полами на первом этаже и радиаторами на втором. Вода из собственной скважины глубиной 64 метра. Канализация местная.
Рядом с основным домом находится гостевой дом с полноценной баней. Отапливается теплыми полами и печкой.
Это еще не все — на участке имеется сарай из газосиликатных блоков и утепленным цоколем. К нему примыкает терраса. В цоколе сарая расположен погреб с отдельным входом.
Участок 12,8 сотки огорожен и благоустроен, вымощены дорожки, оформлены грядки, высажен молодой сад.
Все это загородное имение оценили в 135 000 долларов.