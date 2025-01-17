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The Telegraph: Трамп настроен решительно

  • 17.01.2025, 15:59
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The Telegraph: Трамп настроен решительно

Окончание конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине возможно.

После четырех лет неопределенности в подходе президента США Джо Байдена к глобальной безопасности, возвращение избранного президента Дональда Трампа, безусловно, способствует разрешению самых сложных мировых конфликтов, пишет Кон Кафлин, эксперт по вопросам обороны и международным отношениям британского издания The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org):

— Инаугурация Дональда Трампа даже не состоялась, но уже очевидно, что сама перспектива его возвращения на второй президентский срок оказывает благотворное влияние на конфликты в Газе и Украине.

Визит недавно назначенного посланника Трампа по Ближнему Востоку, Стива Виткоффа, в Газу помог преодолеть многомесячный тупик в переговорах о прекращении огня и освобождении заложников, которые администрация Байдена начала обсуждать еще прошлым летом.

Отношения президента Джо Байдена с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху были непредсказуемыми: то он хвалил Байдена, то резко критиковал его. Это значит, что влияние уходящего президент США на Нетаньяху в вопросе прекращения военных действий не было достаточным. И тут появляется Виткофф, прямолинейный миллиардер из Флориды, которому Трамп поручил решить вопрос и добиться освобождения оставшихся 98 заложников до инаугурации в следующий понедельник.

Байден, с его постоянными колебаниями, позволил Нетаньяху манипулировать собой и Энтони Блинкеном, в то время как прямолинейный подход Виткоффа привел к результату — Нетаньяху готов подписать соглашение после «напряженной» встречи с посланником США. Согласно соглашению, ХАМАС освободит оставшихся заложников, а Израиль уменьшит свое военное присутствие в Газе.

В израильских СМИ сообщают, что больницы переведены в режим ожидания для приема освобожденных заложников в предстоящие выходные. Это отражает высокий уровень ожиданий, связанный с намерением Трампа заключить сделку.

Решающее значение в выходе из тупика имело недвусмысленное предупреждение Трампа, что «разверзнется ад», если ХАМАС не освободит заложников до его инаугурации, пишет Кон Кафлин:

— Как ясно дал понять Виткофф перед визитом в Израиль: «Красные линии, которые установил [Трамп], — вот что подтолкнуло эти переговоры». То, что администрации Трампа удалось убедить Нетаньяху смягчить свою позицию, демонстрирует сильное влияние, которое избранный президент окажет на глобальную ситуацию, вернувшись в Овальный кабинет.

Украина — еще одна проблема, которую Трамп хочет решить оперативно, хотя его помощники теперь признают, что для прекращения боевых действий могут потребоваться месяцы или даже больше, сообщает эксперт:

— Трамп заявляет, что намерен провести личную встречу с Путиным сразу после своей инаугурации. Однако непреклонные позиции обеих сторон — Украина настаивает на членстве в НАТО в обмен на территориальные уступки, а Путин против Украины в НАТО — делают достижение соглашения крайне затруднительной задачей.

Ситуация в Украине осложняется тем, что Россия отреагировала на возвращение Трампа и стремится захватить как можно больше украинской территории до начала переговоров. Хотя Трамп может расценить это как явный комплимент, на самом деле это только усложняет любые будущие переговоры, считает Кон Кафлин:

— Тем не менее, уже на этом раннем этапе политического возрождения Трампа видно, что он настроен решительно, когда речь идет о прекращении конфликтов по всему миру.

Трамп готов решать военные конфликты в Газе и Украине, и это вовсе не означает, что он боится рисковать. Это человек, который сыграл ключевую роль в уничтожении так называемого халифата Исламского государства в Сирии во время первого срока на посту президента.

Трамп активно участвует в разрешении глобальных конфликтов, зная, что их последствия в конце концов ложатся на плечи американских налогоплательщиков, пишет эксперт:

— Это верно и для Украины, где США оказывают гораздо большую помощь Киеву, чем другие западные страны, и для Газы, где США продолжают обеспечивать Израиль основной военной поддержкой.

Прекращение этих конфликтов не только поможет сделать мир более безопасным: оно облегчит финансовое бремя, возложенное на США, выполняя свою традиционную роль «мирового полицейского».

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