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Слон впервые в мире сымитировал человеческую речь

  • 17.01.2025, 15:53
  • 1,454
Слон впервые в мире сымитировал человеческую речь
иллюстративное фото

Какими были первые слова животного.

Азиатский слон Кошик, которому в этом году исполняется 35 лет, шокировал ученых, поскольку стал первым в своем роде, кто смог скопировать человеческую речь. Об этом пишет Unilad .

Сейчас Кошик находится в зоопарке «Эверленд» в городе Йонгини, расположенном примерно в полутора часах езды от столицы Южной Кореи Сеула.

Используя свой хобот, Кошик кладет его в рот и с помощью вибраций точно имитирует человеческий голос.

Его словарный запас корейского языка уже составляет не менее пяти слов — это «нет», «сидеть», «хорошо», «лежать», а также «привет».

Доктор Анжела Штегер из Венского университета в Австрии обратилась в зоопарк с просьбой провести исследование над Кошиком, когда увидела видео того, как он разговаривает. Ей дали на это разрешение.

«Мы обнаружили высокий уровень совпадения общего значения. Человеческая речь имеет два важных аспекта: высоту (насколько звук высокий или низкий) и тембр (музыкальное качество голоса), и Кошик соответствует обоим этим аспектам. Он всегда кладет кончик хобота в рот, а затем модулирует ротовую полость», — сказала Штегер.

Она уточнила, что во время исследования не использовался рентген ротовой полости слона, поэтому, что происходит у него во рту, никто не знает.

«Но он изобрел новый способ звукоизвлечения, чтобы согласовать свои вокальные движения с человеческими собеседниками. Если учесть огромный размер слона, длинный голосовой тракт и другие анатомические отличия — например, у него хобот вместо губ... и огромная гортань — и он действительно соответствует высоте голоса своих тренеров, то это действительно шокирует», — подчеркнула Штегер.

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