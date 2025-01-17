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«Гостей угощали блинами с красной рыбой, мясной нарезкой и другими недорогими закусками»

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  • 17.01.2025, 16:07
«Гостей угощали блинами с красной рыбой, мясной нарезкой и другими недорогими закусками»

Семья белорусов из пяти человек решила потратить на продукты не больше 1000 рублей в месяц.

Семья белорусов из пяти человек в январе решила устроить челлендж — ограничить покупку продуктов суммой в 1000 рублей. О том, как проходит эксперимент, они рассказали в Instagram. «Зеркало» посмотрело, как семья справляется с задачей.

Пара с двумя детьми (дочери четыре года, а второй ребенок еще младенец, он остается на грудном вскармливании), а также мама супруга поставили задачу — потратить в январе на продукты не больше 1000 рублей. Мама малышей рассказала в первом ролике в Instagram, что обычно они отдавали на это около 2500 рублей в месяц.

«Муж уверен, что к 14 января мы все потратим уже», — сообщила женщина на старте эксперимента.

Испытание они начали проводить не с пустыми полками, в шкафчиках и холодильнике были некоторые продуктовые запасы: мясо, крупы, специи, овощи, молочка и другая еда.

В первый день года пара купила несколько пятилитровых бутылок воды — ее используют для питья и приготовления пищи. А 3 января супруги сделали большую закупку продуктов — надо было приготовить различные блюда, потому что они ждали гостей. В магазине пара оставила 96,92 рубля. Если вычесть эту сумму из отведенного в тысячу рублей лимита, а также ту, что потратили на воду, то до конца месяца у белорусов оставалось 886 рублей 91 копейка.

4 января гостей угощали блюдом из картофеля, индейкой, запеченной бужениной, салатом с ананасом. Также были блины с красной рыбой, мясная нарезка и еще несколько недорогих закусок.

На седьмой день челленджа в холодильнике у белорусов почти ничего не осталось, поэтому им пришлось отправиться в магазин. Но семье также помогли близкие — передали некоторые закатки и свежие яблоки. Также вечером соседка угостила их тремя пирожными.

Следующие семь дней эксперимента супруги проводили в разном ритме: иногда они решали свои бытовые вопросы и поэтому постоянно были в движении. Еще несколько дней прошло без суеты. За этот промежуток времени в магазине покупалось мясо в вакуумной упаковке (на 53,03 рубля). Еще приобрели печенье и сметану для чизкейка, окорочка и колбасу, хлеб, кефир, овощи, напитки. Также деньги уходили на перекусы — хот-доги, кофе, обед в кафе и воду.

На 16-й день челленджа семья побывала в магазине и закупились на сумму 116,34 рубля. Однако 52,59 рубля блогерша не засчитала — они предназначались для праздничного стола в честь дня рождения дочери. Мама малышки пояснила, что это единичное событие в году, поэтому эту сумму она решила вычесть.

В итоге прошло чуть больше половины месяца, а у семьи из тысячи рублей осталось 428 рублей 60 копеек. Эксперимент продолжается.

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