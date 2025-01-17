Россияне в Курской области утопили собственные БТР-Д на переправе 17.01.2025, 16:19

иллюстративное фото

Аналитики рассказали о комичности ситуации.

Во время ведения боевых действий в Курской области российская пехота столкнулась с дилеммой переправы на другой берег реки. При этом солдаты не придумали ничего лучшего, кроме как утопить два собственных БТР-Д и вымостить поверх них деревянные поддоны, чтобы обустроить пешеходный переход. Об этом 17 января рассказали аналитики портала Defense Express.

В соцсетях уже активно распространяют фото и даже мемы, которые подчеркивают абсурдность такого решения. Ведь при этом информации о предварительной исправности или неисправности использованной в роли переправы техники в сети нет, а это может свидетельствовать о том, что россияне вполне могли применить собственную вполне исправную бронетехнику таким довольно комичным способом.

При этом в открытых источниках содержится информация о том, что БТР-Д — техника, которая способна передвигаться вброд со скоростью 10 км/ч вперед и 1,5 км/ч назад. То есть такая бронемашина может довольно легко справиться с водными препятствиями, если используется по назначению и в соответствии с техническими особенностями. Зато у россиян, как видим, для БТР-Д нашлось совсем другое применение.

Если же предположить, что техника на момент использования в качестве переправы была неисправной, то действия военных РФ все равно можно назвать нецелесообразными. Неисправные бронетранспортеры вполне могли быть использованы для извлечения комплектующих частей, которые понадобились бы для ремонта других единиц техники.

«Конечно, все может оказаться значительно прозаичнее — российские десантники пытались вброд преодолеть те реки на своих БТР-Д», — предполагают в Defense Express.

Однако даже в таком случае ситуация остается комичной. Ведь вместо спасения техники (один из главных принципов войск РФ в ведении боевых действий) солдаты решили оставить все, как есть, и воспользоваться «утопленниками» для перехода реки вброд.

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