«Это еще больше показывает фактическую слабость России»
- 17.01.2025, 16:33
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Кремль отчаянно ищет помощи для своей незаконной агрессии.
Анонсированное подписание соглашения о «стратегическом партнерстве» между Ираном и Россией свидетельствует о том, что РФ испытывает потребность в союзниках, и о ее слабости. Об этом сегодня, 17 января, на брифинге в Брюсселе заявила спикер Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Анита Хиппер, передает корреспондент FREEДОМ в Европе.
Также, по ее словам, это говорит о нежелании Москвы достичь реального мира.
«У нас есть четкая линия и сигнал, которые мы транслировали повсюду, и когда дело доходит до сотрудничества России с Ираном, здесь нет никаких сюрпризов… Россия не заинтересована в мире, и их сигнал совершенно неискренний. Так что, наоборот, Россия отчаянно ищет помощи для своей незаконной агрессии, и это еще больше показывает фактическую слабость России в этом отношении», — сказала она.