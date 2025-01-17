Популярный белорусский банк вводит плату за совершение расходных операций за пределами страны 17.01.2025, 16:40

И увеличивает комиссию за снятие наличных денежных средств.

Пресс-служба белорусского «Альфа-Банка» сообщает об увеличении комиссий за снятие наличных денежных средств. Начиная с 18 февраля, за проведение данной операции в банкоматах других банков с клиентов спишут ни много ни мало — 4,5 рубля. Отметит, что речь также идёт о банках-партнёрах финансового учреждения.

В «Альфа-Банке» уточнили, что, помимо этого, с 18 февраля увеличивается размер комиссии за перевод денежных средств с карт банка на карты других банков Беларуси. Начиная с этой даты, за осуществление данной операции с вас спишут 1,2% от перечисляемой суммы + 1 рубль.

Кроме этого, в «Альфа-банке» решили «исключить плату» за снятие наличных в кассе банка со счёта, открытого опекуном или попечителем на имя отобранного ребёнка. Эти изменения также введут с 18 февраля, сообщили в организации.

Там добавили, что на день раньше, 17 февраля, начнут действовать и другие новшества. В частности, вводится плата за совершение расходных операций за пределами Беларуси с использованием карт международных платёжных систем, эмитированных банком:

• по карте, выпущенной резиденту РБ, нерезиденту РБ в рамках зарплатного обслуживания, – 1% от суммы операции;

• по карте, выпущенной нерезиденту РБ, – 3% от суммы операции.

«…При этом в течение 6 месяцев будет действовать акция, в соответствии с условиями которой вознаграждение не будет взиматься в случае, если валюта операции совпадает с валютой счёта, к которой выпущена карта», — объяснили в «Альфа-Банке».

Также там добавили, что с 17 февраля исключается плата за совершение операций с использованием карты в валюте, отличной от валюты счёта, вне эквайринговой сети банка.

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