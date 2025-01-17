Япония официально открывает независимую миссию в НАТО
- 17.01.2025, 16:48
Альянс укрепляет связи и с тремя другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе.
НАТО углубила свои связи с Японией и тремя другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей, хотя и не в рамках военного альянса.
Япония официально открыла независимую миссию при военном альянсе НАТО, поскольку Токио и НАТО стремятся укрепить сотрудничество на фоне эскалации напряженности со стороны России, Китая и Северной Кореи, сообщает Euronews.
Ранее вопросами НАТО занималось японское посольство в Бельгии. Новую миссию возглавил Осаму Идзава, который занял место посла в Бельгии Масахиро Миками.
В четверг в Токио Япония и НАТО провели консультации на высоком уровне, чтобы обсудить вопросы региональной безопасности в Восточной Азии и Европе, сообщает Министерство иностранных дел.
После полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году и более тесных связей между Москвой и Пекином НАТО углубила свои связи с Японией и тремя другими партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе - Австралией, Новой Зеландией и Южной Кореей, хотя и не в рамках военного альянса.
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба выступил за создание в Азии системы безопасности, подобной НАТО, хотя и не сообщил подробностей.
Страны с общими проблемами безопасности укрепляют связи на фоне обострения соперничества между США и Китаем.
Пекин критикует растущие связи НАТО с партнерами по Индо-Тихоокеанскому региону, опасаясь, что Вашингтон может пойти на создание в регионе альянса, подобного НАТО.
The Mission of Japan to NATO announced it has become independent of the Japanese Embassy in Brussels. https://t.co/DbB1o8986C— The Japan Times (@japantimes) January 16, 2025