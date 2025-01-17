Биатлонистка Динара Смольская нашла оригинальное объяснение неудачному результату 2 17.01.2025, 17:16

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Динара Смольская

На соревнованиях в России она заняла лишь 11-е место.

В спринтерской гонке на этапе Кубка Содружества в российском Демино Динара Смольская заняла лишь 11-е место. Одна из лидерок женской сборной Беларуси по биатлону после финиша прокомментировала неудачное выступление, сообщает sport5.by со ссылкой на телеграм-канал «Авторский Руслана Васильева».

«Ситуация нестандартная. Еще на предыдущих тренировках в мой диоптр попала какая-то соринка. Но я почему-то не придала этому должного значения. В итоге я ее выдувала уже на пристрелке — и никак. Не знаю, почему так поступила. В итоге мишень на лежке практически не видела. Что касается стойки, то я решила, что и с этой соринкой увижу более крупную мишень. Увы. Очень концентрировалась, чтобы увидеть мишени, но… В общем, надо разобраться с диоптром», — сказала Смольская, которая трижды промахнулась на огневых рубежах.

Слова спортсменки вскоре опроверг главный тренер сборной Олег Рыженков: «Думаю, что дело было не в соринке. Туда попала влага. Она вчера на тренировке пыталась продуть. Но, к сожалению, немножко не сориентировалась. Диоптр надо было просушить, например, продуть феном. Она этого не сделала, и сегодня эта капелька влаги осталась и мешала сосредоточиться на стрельбе».

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