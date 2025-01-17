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Путинистка Ивлеева стала жертвой обезумевшего фаната

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  • 17.01.2025, 17:23
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Путинистка Ивлеева стала жертвой обезумевшего фаната
Настя Ивлеева

Мужчина дважды забирался в ее дом.

Российская блогерша-путинистка Настя Ивлеева дважды стала жертвой сталкера — обезумевшего фаната, который преследовал ее. Мужчина дважды забирался в ее дом под Москвой и теперь блогерша продает эту недвижимость.

Как пишет «Телеграф» со ссылкой на российские СМИ, Настя Ивлеева выставила на продажу дом в Подмосковье, в котором жила со своим бывшим мужем исполнителем Элджеем. Это трехэтажный особняк с собственной электростанцией, тренажерным залом, спа-комплексом, кинотеатром и большой террасой.

Однако продать элитную недвижимость площадью 684 квадрата в подмосковной Истре Ивлеева не может уже три месяца. За это время она еще и снизила стоимость со 130 до 120 миллионов рублей. Тем временем блогерша активно вывозит из особняка всю мебель и свои вещи.

Известно, что в этот дом дважды забирался обезумевший фанат Ивлеевой. Впервые это случилось в августе 2024 года. Второй раз он разбил стекло и забрался в дом в конце декабре. Тогда то его и поймала полиция. Сталкером оказался 28-летний Иван Урекяну из Молдовы. От полицейских он спрятался в кладовке, вооружившись бейсбольной битой, однако его все равно задержали. Сама Ивлеева от действий преследователя не пострадала.

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