В белорусских лесах могут появиться «бригады спецназначения»1
- 17.01.2025, 17:38
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Они будут выполнять особую функцию.
В белорусских лесах могут появиться спецбригады, которые будут выполнять особую функцию. По крайней мере с таким предложением выступил первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун во время собеседования кандидата на должность главного лесничего в Могилевском лесхозе.
Бригады уборщиков будут решать проблему с мусором на постоянной основе.
«К сожалению, сегодня мы вынуждены убирать за гражданами мусор в лесу. Хотя наша первостепенная задача – находить тех, кто мусорит, и работать на профилактику», – обратил внимание первый замминистра лесного хозяйства.
Также Драгун констатировал, что «одна из проблем Могилевского лесхоза – высокая антропогенная нагрузка, отсюда – вопрос с мусором в лесу».