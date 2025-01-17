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В белорусских лесах могут появиться «бригады спецназначения»

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  • 17.01.2025, 17:38
  • 2,750
В белорусских лесах могут появиться «бригады спецназначения»
иллюстративное фото

Они будут выполнять особую функцию.

В белорусских лесах могут появиться спецбригады, которые будут выполнять особую функцию. По крайней мере с таким предложением выступил первый замминистра лесного хозяйства Александр Драгун во время собеседования кандидата на должность главного лесничего в Могилевском лесхозе.

Бригады уборщиков будут решать проблему с мусором на постоянной основе.

«К сожалению, сегодня мы вынуждены убирать за гражданами мусор в лесу. Хотя наша первостепенная задача – находить тех, кто мусорит, и работать на профилактику», – обратил внимание первый замминистра лесного хозяйства.

Также Драгун констатировал, что «одна из проблем Могилевского лесхоза – высокая антропогенная нагрузка, отсюда – вопрос с мусором в лесу».

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