Аналитик: Курск станет ключевым козырем в переговорах 17.01.2025, 17:44

Позиции Украины в этом регионе РФ могут сыграть важную роль.

Украина начала новое наступление в Курской области России, стремясь перехватить инициативу, разоблачить уязвимые места России и укрепить свои позиции в преддверии возможных мирных переговоров. В то же время, Россия продолжает наступать в Донецкой области, стремясь захватить как можно больше украинской земли до того, как новоизбранный президент Трамп вступит в должность, пишет «Зеркало Недели».

Хотя многие эксперты ставили под сомнение первоначальное вторжение Украины в Курск в августе 2024 года, покидающий должность Государственный секретарь США Энтони Блинкен признал, что позиции Украины в этом регионе могут сыграть важную роль в потенциальных переговорах с Россией.

Новая украинская военная операция в Курске кажется стратегически просчитанным шагом до инаугурации Трампа. Ощущая давление, Путин направил одного из своих самых способных военачальников, генерала Евкурова, для надзора за операциями в Курской области, пытаясь восстановить контроль, отмечает Давид Кириченко, украинско-американский журналист-фрилансер и ассоциированный научный сотрудник Общества Генри Джексона, лондонского аналитического центра.

Журналист считает, что хотя эти военные маневры являются рискованными для Украины, потенциальные политические выгоды достаточно значительны, чтобы оправдать эту попытку. Украина стремится продемонстрировать свою силу и показать, что она активно борется, и что Запад должен продолжать оказывать ей поддержку.

«Трамп может решить, что нынешняя слабость и уязвимость России является идеальной возможностью для усиления давления, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров и начать переговоры. Оккупированный Украиной Курск станет ключевым козырем в переговорах с Путиным», — подытожил Кириченко.

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