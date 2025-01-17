На Крещение в Беларуси будет до 7 градусов тепла
- 17.01.2025, 17:53
По юго-востоку страны пройдут небольшие дожди.
В субботу, 18 января, в Беларуси будет облачно с прояснениями, сообщает Белгидромет.
Существенных осадков не ожидается, только днем местами по юго-востоку страны пройдут небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах, как и в пятницу, прогнозируется слабый туман. Ветер будет западный, северо-западный умеренный, утром и днем местами порывистый.
Термометры ночью покажут -1...+4, днем ожидается 2-7 градусов тепла.
19 января православные в Беларуси будут отмечать Крещение, но традиционных Морозов в этот день не прогнозируется. По словам синоптиков, будет преимущественно без осадков. В отдельных районах ожидается слабый туман; ночью и утром будет слабый гололед, на дорогах — гололедица. Ветер прогнозируется западный, северо-западный порывистый, ночью по востоку местами — сильный порывистый.
Термометры покажут ночью -3...+3, днем ожидается 1-7 градусов выше нуля.