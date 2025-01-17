«Вот как люди живут в Минске, выкинули BMW на мусорку»
- 17.01.2025, 18:10
Видео из минского двора взбудоражило соцсети.
В TikTok опубликовали ролик, в котором показали BMW, которую, как утверждает автор видео, «выкинули на мусорку». Комментаторы стали делиться своими версиями того, что же произошло, пишет «Телеграф».
«Вот как люди живут в Минске. Выкинули BMW на мусорку», — сказал в ролике его автор.
Но это шутка, просто машину припарковали возле мусорных баков.
«Просто там хозяин чувствует себя как дома», — считает один комментатор.
«Это не только в Минске, эти ведра по всему миру на мусорку выкидывают, даже их производители ездят на лексусах и тойотах», — утверждает другой.
Кто-то предложил «не стесняться» и забрать это авто. «А чего не подобрал?» — спросил еще один пользователь TikTok.
Другой назвал такое место парковки BMW «гаражом» для нее. «Это подарок для ЖКХ, ДПС», — предположил третий.
@youngboss_omg #минск #минсксейчас ♬ оригинальный звук - Anton