«Вот как люди живут в Минске, выкинули BMW на мусорку» 17.01.2025, 18:10

Видео из минского двора взбудоражило соцсети.

В TikTok опубликовали ролик, в котором показали BMW, которую, как утверждает автор видео, «выкинули на мусорку». Комментаторы стали делиться своими версиями того, что же произошло, пишет «Телеграф».

«Вот как люди живут в Минске. Выкинули BMW на мусорку», — сказал в ролике его автор.

Но это шутка, просто машину припарковали возле мусорных баков.

«Просто там хозяин чувствует себя как дома», — считает один комментатор.

«Это не только в Минске, эти ведра по всему миру на мусорку выкидывают, даже их производители ездят на лексусах и тойотах», — утверждает другой.

Кто-то предложил «не стесняться» и забрать это авто. «А чего не подобрал?» — спросил еще один пользователь TikTok.

Другой назвал такое место парковки BMW «гаражом» для нее. «Это подарок для ЖКХ, ДПС», — предположил третий.

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