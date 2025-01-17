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Названа самая полезная рыба для людей в возрасте

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  • 17.01.2025, 18:28
  • 2,830
Названа самая полезная рыба для людей в возрасте

По полезным свойствам эта недорогая рыба превосходит даже элитные сорта семги и форели.

Медики утверждают, что сельдь обладает большей питательной ценностью, чем дорогостоящая красная рыба семейства лососевых. Основная причина кроется в том, что сельдь вылавливают из естественных водоемов, тогда как лососевых, таких как форель и семгу, часто разводят на фермах. Искусственное кормление этих рыб различными добавками снижает полезность их мяса. Сельдь, обитающая в холодных морях, богата омега-3 полиненасыщенными жирными кислотами, которые чрезвычайно важны для здоровья.

Эти кислоты организм может получить только из пищи, и сельдь является их отличным источником. Рассмотрим, почему эта рыба особенно полезна для зрелых людей, пишет ТСН.

Польза сельди для людей зрелого возраста

Поддержание здоровья сердца и сосудов

Омега-3 жирные кислоты, присутствующие в сельди, способствуют снижению уровня «плохого» холестерина в крови, что уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, они обладают противовоспалительным действием, предотвращая развитие патологий, ведущих к инфарктам и инсультам.

Защита от свободных радикалов

Регулярное употребление сельди снижает вероятность развития раковых заболеваний. Белок, содержащийся в рыбе, распадается на короткие пептиды и аминокислоты, которые защищают клетки от повреждений свободными радикалами — одной из причин онкологии.

Поддержка щитовидной железы

Селен, содержащийся в сельди, положительно влияет на функции щитовидной железы и сердечно-сосудистой системы. В сочетании с йодом и хромом, которые также присутствуют в рыбе, этот микроэлемент помогает регулировать уровень сахара в крови и снижает риск диабета второго типа.

Укрепление костей и суставов

Высокое содержание витамина D делает сельдь полезной для профилактики остеопороза. Она укрепляет костную ткань, а также способствует улучшению эластичности суставов.

Поддержка нервной системы и иммунитета

Аминокислоты и полиненасыщенные жиры в составе сельди благотворно влияют на работу нервной системы, улучшая качество сна и эмоциональное состояние. Также эта рыба укрепляет иммунитет, помогая организму противостоять вирусным инфекциям.

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