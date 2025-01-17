закрыть
17 января 2025, пятница, 18:53
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Холанд подписал один из самых длинных контрактов в истории футбола

1
  • 17.01.2025, 18:39
Холанд подписал один из самых длинных контрактов в истории футбола
Эрлинг Холанд

24-летний форвард получит солидное вознаграждение.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал с клубом новый контракт. Он будет действовать до 2034 года, сообщается на сайте команды. 

Новый контракт рассчитан на девять с половиной лет, что делает соглашение одной из самых длинных сделок в истории футбола.

Предыдуще соглашение Холанда должно было продлиться до июня 2027 года. В The New York Times поделились, что 24-летний норвежский футболист подписал один из самых дорогих контрактов в истории футбола, но его детали не разглашаются.

В контракте предусмотрена и компенсация за его расторжение до 2029 года. Отмечается, что эта сумма является довольно большой.

Самые длинные контракты в истории футбола подписали Андрес Иньеста с «Барселоной», а также Икер Касильяс и Рауль с «Реалом». Они заключили пожизненные сделки с клубами.

Четвертое по длительности соглашение подписал Денилсон с «Реал Бетисом». Их контракт должен был продлиться 10 лет.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лучше купить магнитик
Лучше купить магнитик Ирина Халип
Россию ждут товары по талонам?
Россию ждут товары по талонам? Андерс Аслунд
Плавучие кошмары трех морей
Плавучие кошмары трех морей Владимир Халип
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры
Россия начинает сыпаться, а тут предлагают переговоры Андрей Клименко