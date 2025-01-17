Холанд подписал один из самых длинных контрактов в истории футбола

Холанд подписал один из самых длинных контрактов в истории футбола1
- 17.01.2025, 18:39
24-летний форвард получит солидное вознаграждение.
Форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд подписал с клубом новый контракт. Он будет действовать до 2034 года, сообщается на сайте команды.
Новый контракт рассчитан на девять с половиной лет, что делает соглашение одной из самых длинных сделок в истории футбола.
Предыдуще соглашение Холанда должно было продлиться до июня 2027 года. В The New York Times поделились, что 24-летний норвежский футболист подписал один из самых дорогих контрактов в истории футбола, но его детали не разглашаются.
В контракте предусмотрена и компенсация за его расторжение до 2029 года. Отмечается, что эта сумма является довольно большой.
Самые длинные контракты в истории футбола подписали Андрес Иньеста с «Барселоной», а также Икер Касильяс и Рауль с «Реалом». Они заключили пожизненные сделки с клубами.
Четвертое по длительности соглашение подписал Денилсон с «Реал Бетисом». Их контракт должен был продлиться 10 лет.