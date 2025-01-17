Украинский дрон перехватил разведывательный БПЛА россиян 17.01.2025, 18:55

1,540

Воздушное противостояние попало на видео.

Оператор украинского зенитного дрона уничтожил российский разведывательный БПЛА на южном направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами воздушного противостояния опубликована в соцсетях. На записи видно, что Zala несколько раз удачно маневрировал и избегал удара. Впрочем, напрасно.

«Российский разведБПЛА Zala убегал от нашего перехватчика, но тщетно. Силы обороны Юга лишили россиян глаз в небе с вашей помощью», - отмечается в комментарии к видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com