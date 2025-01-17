Украинский дрон перехватил разведывательный БПЛА россиян
- 17.01.2025, 18:55
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Воздушное противостояние попало на видео.
Оператор украинского зенитного дрона уничтожил российский разведывательный БПЛА на южном направлении.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами воздушного противостояния опубликована в соцсетях. На записи видно, что Zala несколько раз удачно маневрировал и избегал удара. Впрочем, напрасно.
«Российский разведБПЛА Zala убегал от нашего перехватчика, но тщетно. Силы обороны Юга лишили россиян глаз в небе с вашей помощью», - отмечается в комментарии к видео.