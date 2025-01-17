В банках рассказали, какие доллары принимают к обмену 5 17.01.2025, 19:13

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Некоторые белорусы сталкиваются с трудностями при попытке обменять доллары старого образца.

Некоторые белорусы сталкиваются с трудностями при попытке обменять доллары старого образца. При этом в Ассоциации белорусских банков заверяют, что никаких ограничений не вводилось. «Зеркало» уточнило в нескольких банках, если у них какие-либо ограничения на обмен долларов старого образца.

В Беларуси нет ограничений по приему долларов старого образца, объяснил накануне председатель Ассоциации белорусских банков Михаил Проворов. Этому предшествовало нескольких случаев, когда белорусы не смогли обменять валюту.

Однако есть и обратные ситуации. В конце декабря в TikTok белорус поделился личным опытом попытки обменять 1100 долларов старого образца. По его словам, американскую валюту он купил за границей. Как следует из видео, в обменнике «Технобанка» у него приняли деньги без проблем. Только на одной банкноте была плесень — ее кассир была готова принять с уплатой комиссии в 10% от стоимости.

Журналист «Зеркала» как клиент обратился в несколько банков с вопросом, могут ли быть проблемы при обмене долларов старого образца.

«Наш банк работает с такой валютой», — ответили в «Белгазпромбанке».

«У нас нет ограничений с долларами, старыми или новыми. Мы принимаем и те, и те», — сообщили в «Альфа-Банке».

«Мы работаем и со старыми, и с новыми купюрами. У нас перечень признаков платежности банкнот. Если купюра подходит под данный перечень, мы ее принимаем», — рассказали в «Технобанке». Там также уточнили, что могут принять и поврежденные купюры, но с уплатой комиссии.

Об отсутствии таких ограничений также сообщили в «Беларусбанке». В финучреждении пояснили, что обменивают валюту по общим правилам, то есть принимают американскую валюту разных лет выпуска, начиная с 1928-го. Если деньги имеют повреждения, то по ним действуют особые правила.

В «Беларусбанке» также обратили внимание на то, что могут обменять изношенные или поврежденные банкноты, но, к примеру, доллары старого образца на купюры нового — нет. Но если клиент покупает доллары, то можно попросить дать именно купюру нового образца, в этом не откажут, если такие банкноты есть в кассе обменника.

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