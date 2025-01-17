Соболенко пробилась в 1/8 финала Australian Open

Соболенко пробилась в 1/8 финала Australian Open2
- 17.01.2025, 19:40
Следующей соперницей белоруски станет россиянка Мирра Андреева.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко выиграла очередной поединок турнира Большого шлема Australian Open.
В 1/16 финала первой ракетке планеты противостояла датчанка Клара Таусон (№42 WTA). Игра получилась очень напряженной. Например, в первом гейме они на двоих взяли семь брейк-пойнтов подряд.
Первый сет в итоге решился лишь на тай-брейке, где сильнее была Арина. Во второй партии при счете 4:4 белоруска выиграла подачу соперницы, затем закрыла матч на своей.
Как итог, Соболенко прошла в 1/8 финала, одержав сложную победу со счетом 7:6, 6:4. Матч завершился за 2 часа 8 минут.
Следующей соперницей Арины станет россиянка Мирра Андреева (№15 WTA), которая выбила польку Магдалену Френх (№26 WTA) со счетом 6:2, 1:6, 6:2.