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Reuters: Украинские дроны обвалили переработку нефти в РФ до 12-летнего минимума

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  • 17.01.2025, 19:38
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Reuters: Украинские дроны обвалили переработку нефти в РФ до 12-летнего минимума

Рухнул и экспорт нефтепродуктов по морю.

Война продолжает бить по самой прибыльной отрасли российской промышленности — нефтяной. В 2024 году морской экспорт нефтепродуктов из России рухнул более чем на 9 %, до 113,7 млн тонн.

Об этом сообщает агентство Reuters.

У нефтянки России началась черная полоса. Дроновые налеты Украины, запрет на экспорт, а также рост цен на сырье и производство сильно бьют по отрасли. Ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) РФ уже столкнулся с финансовыми трудностями.

Украина регулярно атакует с помощью БПЛА российские НПЗ и нефтебазы. Десятки объектов успешно повреждены, некоторые надолго выведены из строя. Бьют украинцы умышленно по дорогостоящему оборудованию российских заводов, замена которого требует много времени и средств.

Как итог объем переработки нефти в России в минувшем 2024 году упал до 267 млн тонн. Это самый низкий показатель за 12 лет.

Рухнул и экспорт нефтепродуктов по морю. Балтийские порты демонстрировали в минувшем году проседание на 9 %, а черноморские и азовские — на 10 %.

«По информации источников на рынке, экспортные отгрузки нефтепродуктов через российский черноморский порт Туапсе сократились на треть до 9,1 млн тонн из-за перебоев в работе после атак беспилотников, приостановки работы НПЗ «Роснефть», — говорится в статье.

Зафиксировано сокращение экспорта нефтепродуктов и в арктических портах России Мурманск и Архангельск. Там проседание составило за минувший год аж 14 %, несмотря на то что линия фронта находится далеко и украинские БПЛА туда не долетают.

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