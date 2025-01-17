В РФ предприниматель покончил с собой после допроса о связях с белорусской компанией

В РФ предприниматель покончил с собой после допроса о связях с белорусской компанией3
- 17.01.2025, 20:15
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Что известно.
В Ленинградской области покончил с собой Александр Хайдин, коммерческий директор группы компаний «Благо» — производителя подсолнечного масла. Незадолго до гибели его вызвали в отдел по борьбе с экономическими преступлениями и спрашивали о бизнес-связях с белорусами, пишет Baza.
15 января 49-летний Александр Хайдзин должен был заехать за женой после работы и отвезти ее на дачу, но к вечеру мужчина перестал выходить на связь.
Обеспокоенная женщина начала искать мужа, и вскоре предприниматель, которого в 2022 году признали одним из лучших топ-менеджеров в области сельского хозяйства, был найден мертвым в гараже, а рядом с ним лежал карабин Strasser RS 05 Standard.
Погибший оставил предсмертную записку, в которой благодарил жену за совместно прожитые годы и утверждал, что «ему нужно уйти».
Незадолго до гибели Хайдин пришел домой и рассказал жене, что его вызвали в отдел борьбы с экономическими преступлениями по вопросам, связанным с белорусской компанией «Кубок». По словам женщины, Александр был сильно расстроен и сказал странную фразу: «Может, мне уйти?» Но тогда жена не поняла этих слов.